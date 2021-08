¿Está Citgo en jaque mate?

Balanceándose sobre la cuerda floja y con más de 60 litigios en Estados Unidos se encuentra Citgo, considerada por economistas como el activo más importante de Venezuela en el extranjero.

Según el exprocurador y profesor en la Kennedy School en Harvard, José Ignacio Hernández, PDVSA y sus dependencias se encuentran defendiéndose en cientos de cortes alrededor del mundo y se requiere cierto orden en eso.

“Más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando al menos desde el año 2017”, indico Hernández a la Voz de América.

Uno de los más reconocidos casos en las cortes estadounidenses y que recientemente dio a conocer un veredicto es la demanda que impuso “Crystallex International Coorporation” en contra de Venezuela. En este caso, el juez Leonard P. Stark asignó a un “Maestro Especial” para que lleve a cabo el proceso de venta de los activos de PDV Holdings, empresa matriz de la Citgo Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

“Las Cortes de Estados Unidos dijeron en la mayoría de los casos: mire usted Venezuela tiene que pagar. Entendemos la emergencia humanitaria compleja, entendemos la conflictividad política, podemos discutir algún tipo de plazo de pago, pero usted tiene que pagar”, asegura Hernández.

A pesar de fallar a favor de Crystallex, el juez Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Horacio Medina, presidente de la junta directiva PDVSA ad hoc en Estados Unidos, asegura que el apoyo de Estados Unidos para prevenir la liquidación de Citgo ha sido primordial, y la decisión final continúa estando en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro.

“OFAC no se ha pronunciado al respecto, osea, ellos no tienen licencia, por lo tanto, no lo podrían ejecutar y nosotros estamos desarrollando una estrategia”, dijo Medina a VOA.

Al tiempo que continúan los juicios en Estados Unidos, Julio Borges comisionado de relaciones exteriores de Juan Guaidó, propuso hace unos días que para poder concentrarse en sacar al presidente Nicolás Maduro del poder se debe colocar la refinadora estadounidense Citgo, y otros activos en el extranjero, a un fideicomiso independiente.

“Él hace una propuesta allí que trasluce a mi modo de ver las cosas, una desconfianza sin fundamento (…) si el control de Citgo lo va a asumir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco interamericano de Desarrollo, pues ahí no hay nadie que conozca eso y tendrán que ponerlo en manos de quien conozca el negocio”, indica Medina, quien agregó que la sugerencia del comisionado Borges le sorprendió y disgustó, debido a que él lidera el equipo de defensa de los activos en Estados Unidos.

Según Medina, el Gobierno de Nicolás Maduro no puede defender estos activos en las cortes federales de Estados Unidos, debido a las sanciones impuestas por parte de la Casa Blanca al Gobierno de Maduro y el reconocimiento del liderazgo de Juan Guaidó.

“Se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela, la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales", señaló el canciller Jorge Arreaza durante una conferencia de prensa a principio de este año.

Sin embargo, según el profesor Hernández, la delegación de Juan Guaidó en Estados Unidos solo se encarga de los casos en Estados Unidos.

“Es tan solo una fracción de los litigios que a nivel global están involucrados en Venezuela, es una sensación de anarquía y desorden gigantesca, porque no hay la fotografía completa”.

Según los expertos, Citgo no la perderá Venezuela si se cumplen las actuales condiciones, que Estados Unidos y su ejecutivo apoye al líder de la oposición Juan Guaidó, que su comisión se conserve al frente de la defensa judicial de los activos en las múltiples cortes federales y se mantengan las sanciones a Nicolás Maduro y PDVSA.

