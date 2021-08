España cesa a su seleccionador femenino, Lucas Mondelo

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo. EFE/WU HONG/Archivo

Tokio, 6 ago (EFE).- La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado el cese del seleccionador femenino, Lucas Mondelo, "ante la no consecución de los objetivos deportivos" de su contrato, después de que la selección no consiguiera el pase al Mundial 2022 tras quedar séptima en el Eurobasket.

La selección española ha caído en cuartos de final en los dos torneos que ha disputado este verano, el Eurobasket de Valencia y los Juegos Olímpicos de Tokio. En el Eurobasket, acabó en séptimo lugar al caer contra Rusia en la pelea por el quinto puesto, lo que le deja fuera del próximo Mundial

"La Federación Española de Baloncesto ha decidido acogerse a una de las cláusulas de su contrato, y ante la no consecución de los objetivos deportivos que figuran en ella, la no continuidad de Lucas Mondelo como Seleccionador Absoluto Femenino", indicó la FEB en un comunicado.

En esa misma nota, la Federación "agradece la labor de Mondelo al frente del equipo durante estos años", pero indica que es "momento de buscar un nuevo impulso" para la selección española.

Según la entidad ya trabajan "en las bases de una nueva etapa para la selección femenina", aunque no desvelaron quién la dirigirá, en la que "seguirá afrontando el relevo generacional que ya se ha iniciado" y en la que esperan que "muy pronto España vuelva a ocupar el relevante lugar deportivo en el que se ha mantenido durante los últimos años".

Con esta decisión se acaba una etapa de nueve años de Lucas Mondelo al frente de la selección española. El técnico barcelonés accedió al cargo en 2012 y desde entonces la selección española encadenó siete campeonatos seguidos con medallas, entre ellas tres oros europeos y una plata olímpica en Río 2016.

En total, Mondelo ha dirigido 152 partidos, con un balance de 127 victorias y 25 derrotas, entre partidos oficiales y amistosos. También dirige a las Toyota Antilopes de la liga japonesa.

Tras la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en cuartos de final a manos de Francia (64-67), Mondelo compartió un mensaje en su perfil oficial de la red social Twitter agradeciendo el apoyo a la afición y la Federación. "Volveremos a estar donde estábamos, Mi compromiso es con el proyecto", publicó en un mensaje el jueves, un día antes de que fuera conocido su cese.