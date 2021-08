España, ante una 'misión posible'

EFE/Jose Mendez

Tokio, 6 ago (EFE).- La selección española femenina de waterpolo encara como una 'misión posible' la final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante el poderoso equipo de Estados Unidos, el equipo que le ganó en la lucha por el oro en Londres 2012 y que ha vencido en todas las últimas grandes competiciones.

Las norteamericanas, que han logrado medallas en todos los Juegos desde que comenzó a disputarse el waterpolo femenino en Sídney 2000, han ganado el oro en Londres 2012 y en Río 2016, y en los tres últimos Mundiales, en Kazan 2015, Budapest 2017 y Gwangju 2019.

Lo hizo con España como rival en la capital inglesa, por 8-5, y en las dos últimas citas universales, por 13-6 y 11-6, respectivamente.

Pero estos resultados no arredran al conjunto de Miki Oca, que llegaron a Tokio como campeonas de Europa en 2020 y se han plantado en la final tras completar un torneo magnífico, en el que tan solo cedieron al final ante Países Bajos en la fase de grupos, pero ello no le impidió concluir en la primera plaza y ganarse un cruce más asequible ante China (11-7) y luego una plaza en la final a costa de Hungría (8-6).

El cuadro español ha hecho gala de una magnífica defensa y de un ataque, salvo en determinados momentos, fluido y hasta demoledor, que está obligado a confirmar ante la gran favorita si quiere tener opciones. La inspiración de la guardameta Laura Ester, una de las mejores del torneo, se antoja también clave, aunque en el otro lado Ashleigh Johnson emerge también con espectaculares porcentajes.

"Para ganar lo que tenemos que hacer es dar nuestro máximo en todo. Si salimos disciplinadas y con fuerza las opciones están ahí", manifestó Roser Tarragó.

No obstante, Estados Unidos ha dado señales de debilidad en algunos encuentros. Por ejemplo, en la fase de grupos se vio sorprendida por Hungría (9-10) y tras destrozar a Canadá en cuartos (16-5) no lo tuvo fácil ante el conjunto del Comité Olímpico Ruso (COR), del que tan solo se pudo despegar en el segundo tramo de partido (15-11).

La producción goleadora norteamericana ha ido a más. Anotó 64 dianas en el grupo y en las eliminatorias ha sumado 31, con lo que acumula 95, cinco más que España. En defensa, el equipo de Adam Krikorian ha encajado 42 tantos, por los 50 de España.

Para el conjunto de Miki Oca es una oportunidad de tomarse el desquite después de todas esas derrotas y de reivindicar todo su potencial. Esos partidos son agua pasada y, amparadas en su magnífico rendimiento, lanzan un órdago.

"Vamos muy hambrientas. Estamos con ganas de que llegue el momento y de demostrar que en Londres éramos unas novatas, pero ya no lo somos", aseguró Roser Tarragó en la misma línea que la boya Maica garcía, quien apostilló: "Lo de Londres fue un regalo y ahora venimos a lo que venimos, con las ideas muy claras. Venimos a por el oro y por qué no destronar a Estados Unidos".

"Esta vez nos sentimos con confianza. Estamos confiadas y confiamos en el equipo, en nuestro juego, en nuestro orden y vamos a continuar con la misma pauta", aseguró Maica García.

El encuentro, arbitrado por el croata Nenad Peris y el francés Sebastien Dervieux, comenzará a las 16.30 locales (9.30 hora en España) en la piscina del Centro Acuático Tatsumi, escenario donde ha brillado el conjunto de Miki Oca y donde quiere escribir la página más brillante de la historia del waterpolo femenino español.