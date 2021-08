El traje beige de Biden evoca la polémica más absurda del mandato de Obama

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia comentarios sobre el informe de empleos de julio en el East Room de la Casa Blanca en Washington. EFE / EPA / YURI GRIPAS / POOL

Washington, 6 ago (EFE).- Normalmente pocos se fijan siquiera en su corbata, pero este viernes, el atuendo del presidente estadounidense, Joe Biden, hizo las delicias de los usuarios de Twitter, donde el color de su traje se convirtió en uno de los temas destacados en Estados Unidos.

La decisión de Biden de llevar un traje en tono beige en una comparecencia ante la prensa no llamó la atención por sí misma, sino porque se produjo casi siete años después de que los comentaristas conservadores pusieran el grito en el cielo cuando Barack Obama (2009-2017) lució un modelo similar.

En la que fue probablemente la polémica más absurda del mandato de Obama, varias figuras de la derecha tacharon de "poco presidencial" el hecho de que el entonces mandatario se vistiera de beis para dar una rueda de prensa el 28 de agosto de 2014.

"Ninguno de nosotros podemos excusar lo que hizo ayer el presidente, de ninguna manera", dijo el entonces congresista republicano Peter King, en una entrevista al día siguiente en la cadena de televisión Newsmax.

King recordó que Obama había hablado entre otros temas sobre el Estado Islámico (EI), y opinó que nadie en ese grupo terrorista podía verle con ese traje y sentir "miedo de los Estados Unidos".

Un comentarista de la cadena Fox News, Lou Dobbs, acusó a Obama de vestirse con tonos claros porque estaba "desesperado" por mejorar su popularidad, que en ese momento se encontraba en el 41 % según Gallup.

Los conservadores se ensañaron con Obama a pesar de que numerosos otros políticos estadounidenses han llevado trajes beige, incluidos los tres últimos presidentes republicanos que había tenido hasta entonces el país: Ronald Reagan (1981-1989), George H. B. Bush (1989-1993) y George W. Bush (2001-2009).

Aunque fue una de las controversias más surrealistas de la presidencia de Obama, no fue la única: la oposición también le fustigó por pedir que le pusieran mostaza de Dijon en una hamburguesa, saludar a un marine cuando llevaba un vaso de café en la mano e incluso por quitarse la chaqueta del traje mientras trabajaba en el Despacho Oval.

Algunos observadores consideraron esas polémicas claros ejemplos de que a Obama se le sometía a un escrutinio más estricto que a otros presidentes por ser negro, y varios de los comentarios de Twitter de este viernes denunciaron ese fenómeno racista.

"Si los conservadores no se vuelven ahora locos por el traje beis de Biden, será la prueba definitiva de que el 'escándalo' en el caso de Obama solo se produjo porque era negro", escribió Jake Lobin, un activista demócrata, en la red social.

En efecto, no pareció haber inmediatamente demasiado revuelo en los medios conservadores por la decisión de Biden, que muchos interpretaron en Twitter como un guiño a Obama dos días después de que éste cumpliera 60 años.

El veterano periodista Dan Rather opinó que la vestimenta de Biden era probablemente "un intento deliberado de trolear a Fox News", la cadena de televisión conservadora que sirvió de plataforma a muchas de esas críticas contra Obama.

Más de 5.000 usuarios de Twitter se sumaron al debate sobre el tema con la etiqueta #tansuit ("traje beige"), sin que la Casa Blanca confirmara oficialmente ninguna de sus especulaciones.