El Poder Electoral de Nicaragua saca del juego electoral a alianza opositora

Managua, 6 ago (EFE).- El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua resolvió este viernes sacar del proceso de elecciones a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuando faltan tres meses para los comicios, en los que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

A través de una resolución, los magistrados electorales decidieron cancelar la personalidad jurídica al partido CxL, que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica.

Además, cancelaron la cédula de identificación ciudadana a nombre de Carmella María Rogers Amburn, conocida localmente como Kitty Monterrey, representante legal de CxL, y con nacionalidad estadounidense-nicaragüense, por haber obtenido el documento de identidad nacional utilizando "procedimientos irregulares".

MENCIONAN LEYES CONSIDERADAS RESTRICTIVAS

En su considerando, el CSE, controlado por partidarios del presidente Ortega, explicó que ese poder del Estado tiene como atribución aplicar las disposiciones constitucionales legales referente al proceso electoral y dictar de conformidad con la ley de la materia las medidas pertinentes.

En ese sentido, argumentó que la Ley Electoral establece que no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección popular "quienes no tienen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuera prohibido de conformidad" con la Constitución y una serie de leyes, aprobadas recientemente por los sandinistas.

Entre esas leyes, el CSE mencionó la Ley de Regulación de Agentes Extranjero, y La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

El artículo 1 de la segunda Ley, indicó el CSE, establece que no se pueden inscribir como candidatos "a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe e intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos", entre otros.

ORTEGA ALLANA EL CAMINO A SU REELECCIÓN

Asimismo, los magistrados electorales explicaron que esta misma tarde recibieron denuncias del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la que expuso que CxL estaba violando la Ley Electoral y otras leyes.

El PLC, que dirige la diputada María Haydeé Osuna, pidió al Poder Electoral sacar del proceso de elecciones a CxL.

El PLC, al que distintos sectores de la oposición señalan de ser colaborador del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), presentó ante el tribunal electoral una "formal denuncia" en contra de CxL, "por ser un partido político en constante violación a la Ley Electoral", por lo que solicitó "que se proceda en lo que corresponda y se declare nulidad de todo lo actuado como partido".

En el actual proceso electoral las autoridades han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica ahora a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.

El presidente Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.