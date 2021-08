El Manchester City no piensa "en absoluto" en Messi, asegura Guardiola =(Video)= Londres, 6 Ago 2021 (AFP) - El Manchester City, citado como posible destino para Lionel Messi, no piensa "en absoluto" en fichar "por el momento" a Lionel Messi, declaró este viernes su entrenador, Pep Guardiola, al día siguiente de que se anunciara la marcha del argentino del FC Barcelona."Por el momento no pensamos en ello en absoluto", dijo en rueda de prensa el entrenador español, que dirigió en el club azulgrana al ganador de seis Balones de Oro (2008-2012).Cortando las especulaciones, Guardiola recordó que el City acaba de gastar 100 millones de libras (117 millones de euros; 137 millones de dólares) en el centrocampista inglés Jack Grealish."Grealish llevará el número 10. Nos ha convencido Grealish y estábamos convencidos de que 'Leo' se quedaría en el Barça", añadió, evocando también el interés del City en otro delantero, el inglés Harry Kane."Si el Tottenham no quiere negociar, se ha terminado. Muchos clubes en el mundo quiere fichar a Kane, nosotros no somos una excepción", señaló.El planeta fútbol se vio sacudido el jueves por el anuncio de la marcha de Messi de su club de toda la vida después de 20 años juntos, al no poder renovar su contrato con el Barça, muy endeudado.El Manchester City y sus ricos dueños emiratíes, menos penalizado que otros clubes por la pandemia del covid-19, fue apuntado como un posible destino para Messi, al igual que el París SG, propiedad del poderoso fondo catarí QSI. str-jed/gh