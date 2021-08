El jungla peruano 'Oddie' disfruta su rol de líder en Rainbow7

Fotografía cedida hoy, por Riot Games, donde se observa al peruano Sebastián 'Oddie' Niño, jungla de Rainbow7, mientras posa en la Ciudad de México. EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 6 ago (EFE).- El jungla peruano Sebastián 'Oddie' Niño aseguró este viernes que disfruta su rol de líder en Rainbow7, que este fin de semana buscará clasificar a la fase final del Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

"Mi rol en Rainbow7 es distinto al que tenía en Isurus, en el que tenía compañeros con experiencia. En Rainbow7 son jugadores jóvenes, es más divertido, tienen confianza en mí, saben que sé del juego y que tengo que ser el líder", explicó a Efe.

Oddie, considerado uno de los mejores junglas latinos de todos los tiempos, reanudó su carrera en 2021 con Rainbow7 tras un retiro de seis meses en los que volvió a Perú y se convirtió en coach de Arctic Gaming, un equipo mexicano de segunda división.

"Cuando me retiré no tenía ni una pizca de ganas de jugar, la motivación se fue, y no quería cambiar de opinión, pero mi paso como coach en segunda división me regresó las ganas por competir", añadió el 'gamer' de 23 años.

Oddie finalizará contrato con Rainbow7 en noviembre y, al momento, se plantea seguir el próximo año en el equipo del arcoíris que buscará ganar el Clausura 2021 para asistir al segundo Mundial de su historia.

"Mis compañeros me impulsan a seguir jugando, me motiva ver sus caras cuando juegan y practican, sus ganas de obtener el título, quieren sentir lo que es estar en el primer lugar y representar a Latinoamérica en el Mundial, son mi motivación", comentó.

El peruano aseguró que espera que antes de retirarse de forma definitiva ayude a algún equipo latino a clasificar por primera vez a una fase de grupos en el Mundial.

"Llevo cinco años intentando llegar a una fase de grupos y no lo he logrado. Hasta que alguien lo haga o yo lo haga estaré contento y podré pensar en tener un descanso. Este año puede ser", comentó.

Rainbow7 finalizó en la segunda participación en la primera mitad de la fase de grupos con marca 10 puntos, uno menos que el campeón Infinity, el equipo más sólido en lo que va del año.

A pesar de la superioridad mostrada por Infinity en el Apertura y el Clausura, Oddie descartó que sean los favoritos para lograr el segundo bicampeonato en la historia de la Liga Latinoamérica.

"Creo que Infinity es uno de los mejores equipos, pero no hay una brecha grande, todos estamos a la par, todos le pueden ganar a todos. Los que estamos en esta siguiente ronda merecemos estar ahí y cualquiera puede ganar", finalizó.