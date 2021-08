El jefe de Diputados lleva al pleno propuesta para el voto impreso en Brasil

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 6 ago (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, anunció este viernes que la propuesta para la adopción del voto impreso en las elecciones se votará en el pleno de ese órgano legislativo, pese que fue rechazada por una comisión.

"Por la tranquilidad de las próximas elecciones (de 2022) y para poder trabajar en paz, vamos a llevar la cuestión del voto impreso al pleno", pese a que una comisión que debatió el asunto lo rechazó por clara mayoría, dijo Lira.

La iniciativa fue propuesta por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien se ha amarrado al proyecto al punto de desatar una verdadera cruzada contra el sistema de voto electrónico que usa Brasil desde 1996 y que desde entonces no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude.

Sin embargo, Bolsonaro sostiene, sin prueba alguna, que las urnas electrónicas no son confiables ni auditables y favorecen el robo de votos, lo cual llevó a tales extremos que acabó por descalificar e insultar de diversas formas a los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Por esas razones, y su continúa difusión de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas, el organismo electoral ha abierto un "proceso administrativo" contra el gobernante y pedido su inclusión en una investigación sobre "ataques a la democracia" a través de las redes sociales que cursa en el Supremo, que ha acatado esa demanda.

La conducta de Bolsonaro ha generado un conflicto institucional que, este jueves, llevó al presidente de la Corte Suprema, Luiz Fux, a cancelar una reunión que tendría con el mandatario y los jefes de las cámaras legislativas en los próximos días.

Lira comentó ese asunto y dijo que, "infelizmente, en los últimos días asistimos a muchas tensiones y, cuando la cuerda es tensada con mucha fuerza, se lleva a los poderes mas allá de sus límites".

Según el presidente de la Cámara de Diputados, es necesario que "aquellos que también fueron electos con la urna electrónica puedan opinar" y ejerzan el poder de "decisión" que les fue conferido por el voto.

Asimismo, Lira avisó que "no cuenten" con él "para nada que rompa la independencia entre los poderes" de la nación, que es una de las "condiciones" de la democracia.

El presidente de la Cámara Baja no aclaró cuándo será votada la propuesta en el pleno, pero indicó que convocará a los jefes de los partidos para definir una fecha el próximo lunes.

Para que la propuesta se apruebe en la Cámara de Diputasdos será necesario el voto de dos terceras partes del pleno, para lo que se requiere el respaldo de 342 de los 513 diputados.

Aun aprobada por los diputados, deberá luego ser debatida en el Senado y apoyada por las dos terceras partes de sus 81 miembros, y sólo estará en vigor para las elecciones de 2022 si es sancionada 12 meses antes de los comicios de octubre del año próximo.