El exbarcelonista Vucevic cree que Messi se fue porque no iba a ganar títulos

Fachada exterior del estadio Camp Nou, este viernes, en la capital catalana. EFE/Alejandro García

Belgrado, 6 ago (EFE).- El antiguo jugador y cazatalentos del Barcelona Vucevic cree que la salida de Lionel Messi se debe al descontento con el juego del equipo y la sensación de que no ganaría grandes trofeos al término de su carrera.

Vucevic, que fue jugador del Barcelona en los noventa, aseguró en declaraciones al portal croata Index que el astro argentino finalizó el contrato porque el Barcelona "no pudo asegurar la principal y única condición que Messi exigía: un equipo fuerte y la lucha por los trofeos".

"Es evidente que hay muchas cosas en el club que le molestan y, que a pesar de las buenas relaciones con (el nuevo presidente, Joan) Laporta, sigue pensando que no hacen un buen trabajo y que no tienen jugadores para los grandes desafíos", dijo Vucevic.

"Messi no tiene en su entorno jugadores con los que conquistar lo que quiere", declaró.

Vucevic aseguró, no obstante, que el adiós del delantero argentino fue "una gran sorpresa" y que no puede imaginarlo en ningún otro club ya que "es el hijo del Barcelona, aunque nació en Argentina".

"Yo creía que ahí iba a terminar su carrera", señaló, y dijo que la marcha de Messi es "un golpe muy fuerte" para la liga española.

El Barcelona anunció el jueves que Messi, de 34 años, no renovará por el club y atribuyó a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato.