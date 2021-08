El estadounidense Harris English lidera con dos golpes de ventaja

El estadounidense Harris English. EFE / EPA / TANNEN MAURY

Memphis (EE.UU.), 5 ago (EFE).- El estadounidense Harris English registró 62 golpes (-8) y tomó el liderato del FedEx St. Jude Invitational en la primera ronda.

English, ganador de 2013 en TPC Southwind, sacó una ventaja de dos golpes sobre su compatriotas Jim Herman y Matthew Wolff, el mexicano Carlos Ortiz y el inglés Ian Poulter.

"Desde que vine aquí por primera vez en 2013, ha sido uno de mis lugares favoritos para jugar", dijo English.

English, de 32 años, hizo birdie en los primeros cuatro hoyos, haciendo un putt de ocho metros en el segundo par 4, y agregó birdies en los números 6, 7 y 9 para igualar la marca de los primeros nueve del campo de 28 (-7).

Después de nueve hoyos, encontró dificultades para rematar el recorrido. Hizo un bogey con los números 10 y 12 para quedarse fuera del liderato.

Pero se recuperó en los últimos hoyos. Cerró con birdies a los 15, 16 y 18. Acertó su aproximación a los 18 dentro de 5 pies y hundió el putt.

"Estoy feliz con la forma en que me defendí", dijo English.

El buen comienzo fue la continuación de lo que ha sido una temporada sólida para English.

De sus cuatro victorias en el PGA Tour, dos han llegado esta temporada: el Sentry Tournament of Champions, en enero, en Hawaii y el Travelers Championship, en junio en Connecticut. Terminó tercero en el U.S. Open.

English ha ganado dos de las cuatro veces que ha liderado o compartido el liderato después de una primera ronda.

Ortiz, quien jugó sin bogey, ascendió en la clasificación con birdies en los números 15 y 16. Wolff también hizo birdies en el 15 y 16.

El mexicano Abraham Ancer acabó con tarjeta firmada de 67 golpes (-3). Comparte el decimotercer puesto con otros 12 jugadores.

El chileno Joaquín Niemann y el español Sergio García entregaron sendas tarjetas firmadas de 70 (par) y compartieron el puesto 46 con otros siete golfistas.