El 76 % de los peruanos rechaza al primer ministro del Gobierno de Castillo

El presidente peruano Pedro Castillo (i) celebra con Guido Bellido luego de elegirlo como primer ministro de su Gobierno, durante una ceremonia simbólica de juramentación. EFE/ Stringer/Archivo

Lima, 6 ago (EFE).- El 76 % de los peruanos considera que el congresista Guido Bellido, investigado por apología del terrorismo, no debe ser el jefe del gabinete ministerial en el flamante Gobierno del izquierdista Pedro Castillo, según una encuesta difundida este viernes.

De acuerdo con el último sondeo de la empresa privada Datum, publicado en el diario Perú 21, tres de cada cuatro peruanos rechazan la designación como jefe del Consejo de Ministros de Bellido, un legislador procesado por apología del terrorismo al reivindicar en redes sociales a Edith Lagos, una de las caras famosas de los primeros años del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Además, el estudio revela que un 51 % de la ciudadanía cree que el Congreso no debe otorgar el voto de confianza al equipo ministerial y un 57 % sostiene que los actuales ministros "no serán capaces" de liderar sus sendas carteras.

La encuesta de Datum llega apenas una semana después de que Castillo asumiera el cargo de presidente del Perú y tomara juramento a los miembros de su gabinete ministerial.

UN 39 % APOYA A CASTILLO

El sondeo también precisa que el profesor de escuela rural, natural de norteña región de Cajamarca, tiene una aprobación del 39 % y una desaprobación del 41 %, mientras que un 20 % de los encuestados señaló no saber si respalda o no al nuevo presidente.

El rechazo a Castillo llega al 34 % en el norte y el oriente del Perú, cae al 30 % y al 27 % en el sur y el centro, respectivamente, y escala al 56 % en el caso de Lima, donde se concentra un tercio de la población del país.

Asimismo, Datum señala que el 46 % de la ciudadanía cree que la principal prioridad del flamante Gobierno es la reactivación económica y el empleo, el 43 % mejorar el sistema de salud, el 34 % la lucha contra la corrupción, el 27 % el combate contra la delincuencia y el 5 % la convocatoria a una Asamblea Constituyente, una de las principales banderas de la campaña electoral de Castillo.

MANDA CERRÓN

Por otro lado, el estudio desvela que el 42 % de los encuestados considera que el profesor es quien "realmente manda" en el Perú, mientras que el 48 % cree que quien toma las decisiones es el líder y fundador del partido oficialista, Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Ese médico marxista cumple una condena de 4 años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) por la comisión del delito de corrupción cuando fue gobernador de la región centro andina de Junín, entre 2011 y 2014.

Aunque esta sentencia condenatoria le impidió presentarse a los comicios presidenciales, la designación de un gabinete ministerial de un notorio perfil izquierdista confirmó para muchos las sospechas sobre la influencia de Cerrón en el Gobierno de Castillo.

El sondeo también indica que el 55 % de los peruanos cree que el jefe de Estado antepone los ideales de Perú Libre al bienestar y la unión del país y el 62 % considera que la gestión carece de transparencia.

La encuesta de Datum se realizó a 1.250 personas, entre los días 2 y 4 de agosto. Tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2,8 %.