EE.UU. lanza una advertencia a los talibanes por sus ataques contra civiles

EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

Washington, 6 ago (EFE).- Estados Unidos advirtió este viernes a los talibanes que no conseguirán la "legitimidad internacional" que buscan si continúan cometiendo "atrocidades" contra civiles en Afganistán, aunque aseguró que esos ataques no han cambiado sus planes de retirada militar del país.

La Casa Blanca condenó "rotundamente" el asesinato en un tiroteo en Kabul del director del Centro de Información y Medios del Gobierno afgano, Dawa Khan Menapal, reivindicado por los talibanes.

"Además, hay informaciones creíbles sobre atrocidades y represalias contra civiles en varias zonas controladas por los talibanes, algo que estamos siguiendo de cerca y que nos preocupa", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

"Los talibanes dicen que quieren legitimidad internacional, y con este tipo de acciones no la van a conseguir", agregó.

Para la portavoz de la Casa Blanca, el grupo insurgente "no tiene por qué seguir en esta trayectoria", sino que "podría elegir dedicar al proceso de paz" con el Gobierno afgano "la misma energía que ha destinado a su campaña militar".

"Les instamos rotundamente a hacerlo, porque es lo que necesita urgentemente y merece el pueblo afgano", añadió.

No obstante, Psaki aseguró que los enormes avances talibanes no han provocado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se replantee su estrategia de retirada militar de Afganistán, que planea completar a finales de agosto.

"Él cree que el Gobierno afgano y las Fuerzas Nacionales de Defensa afganas tienen los equipos, la formación y los números suficientes" para imponerse militarmente a los talibanes, subrayó.

Los talibanes iniciaron en mayo una gran ofensiva coincidiendo con el comienzo de la retirada de las tropas internacionales de Afganistán, y han hecho ya notables avances, hasta el punto de asegurar este viernes que habían capturado su primera capital de provincia, la de Zaranj.

El Ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para recuperar el territorio perdido, con choques en al menos 17 de las 34 provincias afganas, que han dejado al menos 406 insurgentes muertos y 209 heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Defensa.