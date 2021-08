Duolingo cae tras supresión de tiendas de aplicaciones en China

(Bloomberg) -- Duolingo Inc. cayó 8% en las operaciones intradiarias el viernes después de que la compañía dijera que su servicio de aprendizaje de idiomas había sido eliminado de algunas tiendas de aplicaciones en China.

Esto indica que la represión de Pekín en la educación podría extenderse a empresas fuera del país. Duolingo, con sede en Pittsburgh, ofrece una de las aplicaciones gratuitas más populares del mundo para estudiar idiomas.

A fines de julio, las autoridades chinas describieron un amplio conjunto de reformas para las empresas de educación privada, que buscan disminuir la carga de trabajo de los estudiantes y reformar un sector que, según dijeron, había sido “secuestrado por el capitalismo”. Las medidas represivas han sido dirigidas principalmente a empresas locales y no está claro si Duolingo es parte de esa misma iniciativa.

“Estamos trabajando para abordar el problema y tenemos la esperanza de que la aplicación se restablezca en el corto plazo”, dijo Duolingo en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves. “Mientras tanto, los usuarios existentes en China pueden seguir usando la aplicación como siempre”.

