Deportistas LGBTQ y diversidad récord en los JJ.OO. de Tokio

(Bloomberg) -- Si bien los deportistas LGBTQ causan mayor revuelo en los Juegos Olímpicos que nunca, dicen que continúan perdiendo oportunidades debido a la rígida división entre hombres y mujeres en muchas actividades.

La presión para que se adapten a una arraigada cultura de género aliena a algunos deportistas LGBTQ, que tienden a abandonar las competencias, según Fumino Sugiyama, un activista transgénero que fue miembro del equipo nacional de esgrima femenino de Japón antes de hacer la transición para convertirse en hombre.

“Intenté nadar, pero no soportaba la idea de usar un traje de baño femenino, así que abandoné”, dijo Sugiyama sobre su experiencia con los deportes en la infancia. “Me gusta el voleibol, pero de ninguna manera iba a usar los uniformes, y me gusta el tenis, pero no quería usar falda”, agregó.

Eso no es inusual, según Sugiyama, quien dijo que los recuerdos más dolorosos de muchos en la comunidad LGBTQ tienen que ver con los deportes. Finalmente descubrió la esgrima, que permite a hombres y mujeres usar atuendos similares, y alcanzó niveles de élite, solo para abandonar el deporte antes de su transición.

Un total de 182 deportistas LGBTQ participaron en Tokio 2020, un nuevo récord en comparación con 56 en Río de Janeiro 2016, según el sitio web de Outsports. Sin embargo, estos Juegos Olímpicos son organizados por un país que no ha logrado aprobar una ley que promueve la comprensión de los problemas LGBTQ, y donde la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo permanece firmemente arraigada en los pasillos del poder. La lista de Outsports no incluye a ningún miembro del equipo japonés.

Sugiyama dijo que el miedo a que se descubriera su verdadera identidad a menudo se apoderaba de su mente como deportista, lo que perjudicaba su confianza. Los entrenadores lo criticaron por su cabello corto y le preguntaron si tenía novio. Estaba sumido en la culpa por no poder decirles a sus compañeras de equipo quién era cuando compartían detalles sobre sus vidas personales, un aspecto importante de la formación de equipos.

“No podía comunicarme con mi equipo”, dijo sobre su decisión de renunciar. “Y si quería ser hombre, no podría combinar eso con mi deporte. El tratamiento hormonal habría equivalido a dopaje y no sabía si me aceptarían”.

La jugadora de fútbol japonesa Yuma Saito, quien dice que creció como una “chica varonil”, dejó un equipo femenino a los 26 años porque sentía presión social hacia la transición porque no encajaba completamente en ninguno de los dos géneros. Le extirparon los senos, cambió su nombre y comenzó una terapia con testosterona que profundizó su voz. El tratamiento la enfermó, por lo que lo abandonó después de nueve meses y volvió a jugar en un equipo femenino diferente, Viamaterras Miyazaki.

“En comparación con países con conocimientos más avanzados, hay muchas cosas que se deciden dependiendo del género”, dijo Saito sobre su experiencia en Japón. Agregó que tal vez nunca habría hecho el tratamiento hormonal ni interrumpido su carrera de haber estado mejor informada sobre sus opciones.

La diversidad ha sido promocionada como uno de los principales conceptos de los Juegos Olímpicos de este año. El clavadista británico gay Tom Daley ganó seguidores en las redes sociales en Japón tanto por sus tejidos como por su medalla de oro. Quinn, deportista transgénero no binario que se identifica con un solo nombre, jugó para el equipo de fútbol femenino de Canadá. La participación más controvertida, sin embargo, fue la de Laurel Hubbard, una levantadora de pesas neozelandesa de 43 años que se convirtió en la primera mujer abiertamente transgénero en competir.

Algunos opinan que Hubbard ayuda a dar visibilidad a la participación trans en el deporte, y que tendrá impactos positivos para las personas trans. Otros dicen que su inclusión es negativa para las deportistas cisgénero. El grupo de campaña con sede en el Reino Unido Fair Play for Women dice que la decisión del Comité Olímpico Internacional de permitir que las mujeres trans compitan como mujeres discrimina a las mujeres que han crecido sin los niveles elevados de testosterona que permiten que los hombres tengan un mayor desempeño en muchos deportes. El concepto de sexo biológico debe tratarse por separado del género, según la directora del grupo, Nicola Williams.

“Debemos encontrar soluciones para las personas trans en el deporte, pero nuestro argumento es que esas soluciones no deben excluir a las mujeres”, dijo Williams. “Todo lo que se estaría haciendo es permitir que un grupo subrepresentado se imponga sobre otro grupo subrepresentado”.

