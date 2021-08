Coronavirus.- Empresas como Amazon, BlackRock o Wells Fargo posponen la vuelta de los trabajadores a las oficinas

22-03-2020 March 22, 2020 - New York, New York, United States: Deserted Wall Street and New York Stock exchange usually filled with tourists on Sunday are empty. New York City has become the epicenter of the Covid 19 pandemic. With thousands of cases through out the City emerging, New York is is now quickly shutting down in order to stop the spread of the virus. (Jonathan Alpeyrie/Contacto) POLITICA INTERNACIONAL Jonathan Alpeyrie



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El gigante del comercio electrónico Amazon, así como firmas financieras como Wells Fargo o BlackRock, comienzan a replantearse sus planes para el regreso a las oficinas de los trabajadores ante el repunte de los contagios de Covid-19 provocados por la variante Delta del virus.



Según informa la cadena británica 'BBC', Amazon ha comunicado a su personal que no deberá reincorporarse a las oficinas de la compañía hasta el 3 de enero de 2022, revocando así la orden inicial que fijaba la vuelta para el próximo mes de septiembre.



"Continuamos observando de cerca las condiciones locales relacionadas con la Covid-19 y estamos ajustando nuestra guía para los empleados corporativos", indicó la multinacional en referencia a los trabajadores de sus oficinas.



De su lado, BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, así como el banco Wells Fargo, han informado a sus respectivas plantillas de que pospondrán los planes iniciales para el retorno a las oficinas ante la propagación del virus en Estados Unidos.



"Estamos siguiendo la variante de Delta en diferentes partes del país y monitoreando de cerca las últimas pautas de los funcionarios de salud pública y las autoridades gubernamentales locales que alientan a las personas a usar mascarillas en espacios públicos interiores de áreas de transmisión sustancial", dijo el director de operaciones de BlackRock. , Rob Goldstein y en un memorando a los empleados, recogido por 'The New York Times'.



De esta manera, BlackRock solo permitirá regresar a las oficinas a los empleados vacunados, que podrán regresar a partir del próximo 1 de octubre, en lugar de la fecha original del 8 de septiembre.



Asimismo, una vez que los empleados de BlackRock puedan retornar de manera masiva a las oficinas, la gestora tiene previsto implantar un modelo híbrido de trabajo por el que los empleados podrán teletrabajar hasta dos días a la semana.



En el caso de Wells Fargo, el diario neoyorquino indica que los empleados que continúan trabajando desde casa serán llamados a las oficinas a partir del próximo 4 de octubre, en lugar del 7 de septiembre, según un memorando de la entidad.



"Continuaremos observando la situación y haremos más ajustes si es necesario para priorizar la salud y seguridad de nuestros empleados y clientes", escribió el director de operaciones de Wells Fargo, Scott Powell, en el comunicado a la plantilla.



En este sentido, la entidad dijo hace semanas que permitiría más flexibilidad para que los empleados trabajen en la oficina y de forma remota, en contraste con otros gigantes bancarios que han apostado por un retorno masivo y más temprano del personal.