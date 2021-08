CNN despide a tres empleados por ir a la oficina sin contar con la vacuna anticovid

En la imagen, el consejero delegado de la cadena de televisión CNN, Jeff Zucker. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 5 ago (EFE).- Tres empleados de CNN fueron despedidos por acudir a trabajar a la oficina sin haber recibido la vacuna de la covid-19, según reveló el consejero delegado de la cadena de televisión, Jeff Zucker, en un comunicado interno de la empresa que salió a la luz este jueves.

En un mensaje en el que se abordaba la vuelta al trabajo, Zucker advirtió de la "tolerancia cero" de CNN en torno al regreso a las oficinas durante la pandemia, que señaló solo puede hacerse si se está vacunado, según el medio especializado Deadline.

"En la pasada semana, se nos ha comunicado que tres empleados estaban viniendo a la oficina sin estar vacunados. Los tres han sido despedidos", aseguró Zucker en el comunicado.

El consejero delegado explicó que hasta ahora, CNN se había basado en un "sistema de honor", por lo que no era obligatorio presentar una prueba de haber recibido la vacuna anticovid.

Sin embargo, Zucker recordó que "hay que estar vacunados para ir a la oficina. Y hay que estar vacunados cuando se trabaja sobre terreno, con otros empleados, sin importar si se entra en la oficina o no. Y punto".

Asimismo, informó que es posible de que en las próximas semanas, mostrar la tarjeta de vacunación se convierta en algo obligatorio.

Junto a otras grandes compañías, CNN también retrasó el regreso a la oficina de sus trabajadores desde el próximo 7 de septiembre hasta al menos mediados de octubre, aunque no ha facilitado una fecha concreta.

Este mismo jueves, Amazon anunció su decisión de retrasar la vuelta a las oficinas hasta enero de 2022, mientras que Google, Facebook, Apple y Twitter ya han tomado esa medida.

La variante delta ha disparado el número de casos en EE.UU. en un solo mes, ya que se pasó de una media de menos de 15.000 contagios diarios a comienzos de julio a 80.000 nuevas infecciones al día en agosto.