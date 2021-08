Climate Leadership Council suspende a Exxon tras escándalo

(Bloomberg) -- Exxon Mobil Corp. fue suspendida del Climate Leadership Council (CLC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por una política de tarifas de carbono y está respaldado por grupos conservacionistas y algunas de las corporaciones más grandes del mundo.

La medida se produce pocas semanas después de que Greenpeace grabara en secreto a un cabildero de Exxon diciendo que el gigante petrolero solo había expresado su apoyo a un impuesto al carbono porque sabía que tal política sería casi imposible de implementar. Cuando se formó en 2017, Exxon fue uno de los miembros fundadores de CLC ; otras compañías participantes son BP Plc, Goldman Sachs Group Inc. y Microsoft Corp.

“Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido suspender la membresía de ExxonMobil tanto en el CLC como en Americans for Carbon Dividends, nuestro brazo de defensa”, dijo el presidente ejecutivo de CLC, Greg Bertelsen, en un comunicado el viernes.

El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, se disculpó por los comentarios del cabildero a finales de junio, diciendo que “de ninguna manera representan la posición de la empresa” y reiteró su apoyo a un impuesto al carbono. La petrolera ya estaba bajo una intensa presión de los inversores para reforzar los esfuerzos de reducción de emisiones después de que un inversionista activista ganara una batalla clave en la sala de juntas para reemplazar a una cuarta parte de los directores.

“La decisión del CLC es decepcionante y contraproducente”, dijo el portavoz de Exxon, Casey Norton, en un correo electrónico. “De ninguna manera disuadirá nuestros esfuerzos por promover la fijación de precios del carbono que creemos es un requisito político fundamental para abordar el cambio climático”.

El impulso de un impuesto al carbono está ganando apoyo como una forma de combatir el calentamiento global, al tiempo que los defensores dicen que incentivaría a las empresas y los consumidores a contaminar menos. El American Petroleum Institute, un poderoso grupo comercial de la industria petrolera que cuenta con Exxon entre sus miembros, respaldó tal política a principios de este año.

Pero un impuesto que podría aumentar los costos de conducir, volar e importar probablemente enfrentará una fuerte resistencia por parte de algunos sectores. El Climate Leadership Council aboga por que cualquier producto recaudado debe devolverse directamente a los contribuyentes a través de “dividendos de carbono”. También quiere regulaciones de carbono más simples y tarifas similares cobradas a las importaciones extranjeras para crear un campo de juego nivelado.

Exxon está considerando “objetivos más agresivos” sobre las emisiones, dijo Woods el mes pasado, citando los comentarios de sus nuevos directores. La compañía está considerando un objetivo para reducir a cero las emisiones de carbono de sus propias operaciones, informó el jueves el Wall Street Journal.

