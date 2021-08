Ciudad de México mantiene nivel de alerta por covid pese a más hospitalizados

La jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 6 ago (EFE).- El Gobierno de Ciudad de México mantuvo este viernes el nivel de alerta alto por covid-19, o color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, a pesar de un aumento semanal de 225 personas hospitalizadas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que "han seguido subiendo las hospitalizaciones en la ciudad", pero argumentó que "ocurren a menor velocidad", tras reportar que han pasado de un promedio de 95 ingresos diarios a solo 37.

“Hay una reducción en la velocidad de crecimiento, en la aceleración, y eso es muy importante porque lo que muestra pues es que están teniendo efecto las vacunas”, insistió la mandataria local.

México vive desde hace cerca de dos meses una tercera ola de covid-19 y apenas el jueves reportó el segundo incremento diario de contagios más alto de toda la pandemia, con 21.569.

El país es el cuarto con más muertes por covid-19 en todo el mundo, con más de 243.000 reconocidas y 2,9 millones de casos.

La capital, además, concentra cerca de la cuarta parte de los casos activos a nivel nacional, con 35.110 del total de 127.660.

La ocupación hospitalaria general en Ciudad de México es de casi 73 % y la de unidades de cuidados intensivos (UCI) es de 74 %, de acuerdo con los datos federales, pero el Gobierno local afirmó que por su reconversión hospitalaria la ocupación es ahora del 62 %.

Por ello, Sheinbaum justificó que la capital debe permanecer en el nivel alto y no pasar al semáforo rojo por riesgo máximo en el semáforo federal.

"Aún no nos llega la información, pero nosotros consideramos que estamos en naranja por estas consideraciones que hemos dado, se amplía capacidad hospitalaria y hay una estabilización de los casos", justificó la mandataria.

La jefa de Gobierno ha reiterado que su apuesta es la vacunación e indicó que el 83 % de la población adulta ha recibido al menos una dosis, aunque solo 43 % del total de adultos han recibido el esquema completo.

La funcionaria anunció que la próxima semana inmunizarán con la primera dosis de AstraZeneca a más de 275.000 adultos de 18 a 29 años en las alcaldías de Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Por ello, rechazó aplicar más restricciones económicas, como han implementado otros estados, como Jalisco y Nuevo León.

“Nosotros no creemos que debamos cerrar actividades económicas, sino más bien, acelerar el proceso de vacunación y promover el cuidado personal de cada uno de nosotros”, subrayó.