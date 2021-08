Ciencia.-Pruebas en China de la fábrica de monedas más antigua del mundo

06-08-2021 Moneda espada y su reconstrucción. El molde exterior (abajo a la izquierda) del pozo H2032 también se usa para reconstruir la moneda de espada . POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA H. ZHAO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Evidencia de la instalación de acuñación de moneda más antigua del mundo ha sido encontrada en excavaciones recientes de una fundición de bronce en China.



Los orígenes de la acuñación de metales y la monetización de las economías antiguas han sido durante mucho tiempo un foco de investigación tanto en la arqueología como en la historia económica.



En una nueva investigación publicada en Antiquity se informa del hallazgo de moldes de arcilla para fundir monedas en forma de pala, características del periodo Zhou Oriental (c. 770-220 a. C.) en Guanzhuang, provincia de Henan.



Las características técnicas de los moldes demuestran que el sitio funcionaba como una casa de moneda para producir monedas estandarizadas.



La datación sistemática por radiocarbono indica que se desarrolló una acuñación bien organizada entre el 640-550 a. C., lo que convierte a Guanzhuang en el sitio de acuñación más antiguo conocido y fechado de forma segura.



Este descubrimiento proporciona nuevos datos importantes para explorar el origen de la monetización en la antigua China, según los autores, liderados por Hao Zhao, del Centro de Computación de la Universidad de Zhengzhou.