Brasil y España, a repetir la historia

El entrenador de la selección olímpica de fútbol, Luis de la Fuente (c), dirige un entranamiento. EFE/ RFEF/Archivo

Tokio, 6 ago (EFE).- Brasil y España se enfrentan este sábado (13:30 horas CEST; -2 GMT) en la final del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos cumpliendo así las expectativas que en la previa del mismo las colocaban como favoritas y buscando una medalla de oro que ambas ya tienen en su palmarés.

En el caso del equipo que dirige Luis de la Fuente hay que remontarse a Barcelona’92. Como locales y estrenándose el formato sub-23 -sub-24 en Tokio 2020 debido a la pandemia del coronavirus- España venció a Polonia en la final con un tanto de Kiko, en aquel año todavía escribía su nombre como Quico, en el minuto 90+1.

Hazaña que 29 años después persiguen emular los Pedri, Oyarzabal, Mikel Merino, Pau Torres, Unai Simón y compañía. A pesar de las dudas por los problemas para hacer gol durante todo el torneo y la necesidad de acudir a dos prórrogas, están en la final.

Esa falta de acierto de cara a portería es la principal duda de Luis de la Fuente para una alineación que en caso de ganar el oro se recitará de memoria en el futuro. Los goles curan todo, y el de Marco Asensio en el minuto 115 para eliminar a Japón le puede devolver la titularidad en detrimento de Rafa Mir, que no aprovechó su oportunidad tras su triplete salvador en cuartos frente a Costa de Marfil.

Volver a confiar en Oyarzabal de falso ‘9’, con el delantero del Wolverhampton en la recámara como alternativa. El seleccionador español no podrá contar con Óscar Mingueza, lesión muscular en la parte posterior del muslo, y en su lugar aparece como candidato Jesús Vallejo.

Sin ser su posición natural el lateral derecho, actuó en dicha demarcación en el debut y en los tres últimos encuentros propiciado por la recaída del jugador del Barcelona en cuartos de final y por las tarjetas tempraneras del otro lateral derecho de la convocatoria, Óscar Gil.

Tampoco podrá estar Dani Ceballos. El centrocampista del Real Madrid sufrió un esguince de grado II en el tobillo izquierdo tras una dura entrada de Taher Mohamed en el estreno en los Juegos Olímpicos y no ha podido recuperarse. Lleva probándose seis días, pero el tobillo le ha dicho “no” a su ímpetu por volver.

Enfrente espera una Brasil que defenderá el oro conquistado en su país hace cinco años. Sin grandes estrellas de la actualidad, como sí contó en Río 2016, aparece un “viejo rockero” como Dani Alves. 38 años y 43 títulos después, el futbolista que más acumula en toda la historia persigue uno que le falta, como el del Mundial. Un oro con su país siendo capitán; para eso llegó a Japón.

Con la duda de Matheus Cunha después de sufrir molestias musculares que ya le dejaron sin jugar en semifinales frente a México y que le han hecho entrenar aparte, Richarlison tendrá que asumir más galones. El del Everton es el máximo goleador del torneo con cinco tantos, eso sí, repartidos en dos encuentros.

Con España esperando ser la dominadora del balón, la velocidad al espacio del propio Richarlison junto a otra perla brasileña como es Antony y Paulinho son las grandes armas de la selección sudamericana para emular a Argentina como la única selección, en formato sub-23, que se hace con el oro olímpico de forma consecutiva.

- Alineaciones probables

Brasil: Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimaraes; Antony, Claudinho, Paulinho; Richarlison.

España: Unai Simón; Vallejo, Eric García, Pau Torres, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino; Asensio, Pedri, Dani Olmo; Oyarzabal.

Árbitro: Chris Beath (Australia)

Estadio: Yokohama Stadium (Yokohama).

Hora: 13:30 horas CEST (11:30 horas GMT).