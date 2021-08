Brasil.- Bolsonaro llama "hijo de puta" y "defensor de terroristas" al presidente del TSE

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha llamado este viernes "hijo de puta" y "defensor de terroristas" al magistrado titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luis Roberto Barroso, con quien protagoniza en la última semana un enconado enfrentamiento a raíz de los ataques sin pruebas que el líder de ultraderecha ha vertido sobre el sistema de votación electrónico.



En su visita a Joinville, en el estado de Santa Catarina, que le mantendrá por ahí hasta el sábado cuando participe en un concentración de motocicletas en su apoyo, Bolsonaro ha sido grabado diciendo "ese hijo de puta va y hace eso, ese hijo de puta de Barroso", mientras saludaba y se fotografiaba con sus seguidores.



Durante ese baño de masas al que acostumbre a darse Bolsonaro, sin respetar ningún tipo de restricción impuesta por el coronavirus aunque ello implique saltarse las normas de las autoridades locales, ha dado a entender que el juez Barroso habría mandado a una serie de personas que le increparon momento antes.



Poco después ha asegurado que no ha ofendido a ningún magistrado del Supremo, sino que solo "mencionó" que Barroso, quien también ocupa plaza en el Alto Tribunal brasileño, es "defensor del terrorista" Cesare Battisti --el juez fue abogado de este integrante del grupo armado italiano Proletarios Armados por el Comunismo--, "está a favor del aborto, de liberalizar las drogas" y de reducir la edad de consentimiento "para violaciones".



"Quiere que nuestras hijas y nietas de doce años tengan relaciones sexuales sin que haya problema ninguno", se ha explayado el presidente brasileño, que acuso al Supremo, ahora sí, de querer volver a "la corrupción y a la impunidad".



De vuelta a sus ataques a las máquinas de votación electrónicas, Bolsonaro ha asegurado que Barroso "debería estar orgulloso de poder escuchar la verdad" que le ofrece. "Dice que las urnas son inviolables (...). Este tipo de personas quiere decidir las elecciones del próximo año. Quiero elecciones democráticas, sin media docena de personas contando votos en un cuarto oscuro".



Esa insistencia por lograr que el voto solo sea impreso no parece que vaya a salir adelante pese a los intentos que tanto él como sus aliados han desplegado en el Congreso. Este viernes, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha avanzado que la propuesta legislativa presentada para ello no tiene vistas de prosperar.



El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió esta semana incluir al presidente, Jair Bolsonaro, en la investigación sobre difusión de noticias falsas por sus ataques sin pruebas al sistema electrónico de votación tras la solicitud presentada el lunes por el TSE.



Bolsonaro, coincidiendo con la rehabilitación política del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hace unos meses, ha intensificado sus ataques sin pruebas contra el modelo electoral y las urnas electrónicas, esparciendo sobre sus entregados acólitos teorías de fraude electoral para las presidenciales de 2022.