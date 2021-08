Blinken alerta al resto de Asia sobre ambición nuclear de China

Antony Blinken, U.S. secretary of state, listens during a cabinet meeting with U.S. President Joe Biden at the White House in Washington, D.C., U.S., on Tuesday, July 20, 2021. Biden administration officials say they're starting to see signs of relief for the global semiconductor supply shortage, including commitments from manufacturers to make more automotive-grade chips for car companies.

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que está “profundamente preocupado” por el creciente arsenal nuclear de China, en comentarios en una reunión con sus homólogos asiáticos el viernes.

En el Foro regional ASEAN, Blinken dijo a puerta cerrada que la expansión de las capacidades nucleares de China resalta como “Pekín ha desviado drásticamente su estrategia nuclear de décadas basada en una disuasión mínima”, según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken también pidió a China que “cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional marítimo y cese su comportamiento provocador en el mar de China Meridional”, y planteó “serias preocupaciones sobre los abusos contra los derechos humanos en curso en el Tíbet, Hong Kong y Sinkiang”, según el comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que China cree en defender el “verdadero multilateralismo” y “mantener la paz y la estabilidad regionales” frente a la pandemia del coronavirus y “el resurgimiento de la geopolítica”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Sin referirse directamente a EE.UU., Wang dijo que los países deben evitar interferir en los asuntos internos de los demás, y agregó que las naciones asiáticas habían sido intimidadas por otros en el pasado y no requerían “maestros” o “salvadores”.

EE.UU. ha tratado de unir a países de Asia y más allá para rechazar la política exterior cada vez más autoritaria de China. Durante una visita a India a fines de julio, Blinken advirtió contra las “crecientes amenazas globales a la democracia” y buscó fortalecer el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral compuesto por EE.UU., India, Japón y Australia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, también regresó recientemente de un viaje al sudeste asiático, que incluyó escalas en Singapur, Vietnam y Filipinas.

Blinken también repitió los llamados de EE.UU. por la desnuclearización de la península de Corea e instó al Gobierno de Myanmar a poner fin a la violencia y volver a la democrática, según el comunicado de su portavoz.

