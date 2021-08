Bitcóin se dispara a máximo desde mayo tras romper nivel clave

(Bloomberg) -- El repunte del bitcóin se aceleró rápidamente el viernes después de que el token digital superara los US$42.000, un nivel clave que podría indicar un mayor impulso al alza.

La mayor moneda digital del mundo subía 5,7% a US$43.212 en las operaciones de Nueva York, el nivel más alto desde mediados de mayo. Las monedas rivales ether y litecóin también avanzaban. Las acciones expuestas a las criptomonedas, como MicroStrategy Inc., registraban alzas similares.

“El impulso realmente puede hacer subir las cosas”, dijo Jerry Braakman, director de inversiones de First American Trust en Santa Ana, California, que administra US$2.000 millones.

Para los observadores de los gráficos, el promedio móvil de 200 días del bitcóin podría marcar el próximo umbral de detención, dado que la moneda superó esta semana su precio promedio de los últimos 100 días. Además, su índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) de 14 días, actualmente en 68, se está acercando a los niveles de sobrecompra, lo que indica que cualquier aumento adicional podría llevarlo hacia ese territorio.

No obstante, Braakman dice que sigue siendo consciente de los movimientos salvajes que ha registrado el bitcóin este año, muchos de los cuales fueron generados por las proclamaciones de patrocinadores como Elon Musk. “La volatilidad es buena al alza, pero es muy dolorosa a la baja”, dijo.

