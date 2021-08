Bielorrusia.- El presidente del COI se declara "muy contento" de que Tsimanouskaya "esté a salvo en Polonia"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, recalcó este viernes su felicidad porque la atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, que denunció amenazas del comité de su país durante los Juegos Olímpicos de Tokio, esté "a salvo" en Polonia.



Tsimanouskaya abandonó la capital japonesa el pasado miércoles con destino a Polonia, país que le ha otorgado una visa humanitaria después de que la joven denunciase el pasado domingo que las autoridades de su país intentaban obligarla a abandonar Japón contra su voluntad.



El Comité Olímpico de Bielorrusia anunció que Tsimanouskaya se retiraba de la cita "debido a su estado psicológico" pese a que estaba previsto que participara en los 100 y 200 metros, lo que motivó las críticas de la atleta a través de las redes sociales a los responsables de la selección bielorrusa y a su propio comité, que se encuentra encabezado por Viktor Lukashenko, hijo del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.



"Hemos estado en contacto con Krystsina Tsimanouskaya desde el principio del caso. Estamos muy contentos de que ella esté a salvo en Polonia y el COI, a través del Comité Olímpico Polaco, también le hemos ofrecido asistencia en Polonia para apoyarla en sus ambiciones deportivas", señaló Bach en rueda de prensa recogida por la web de Tokyo 2020.



Además, el alemán aseguró que han puesto "en marcha" un procedimiento para estudiar las "otras personas que puedan ser responsables de esta situación". "Se debe seguir el debido proceso y luego el Comité Disciplinario sacará sus conclusiones", advirtió. De momento, ya ha cancelado y retirado las acreditaciones de dos entrenadores bielorrusos, Artur Shimak y Yury Maisevich.



El dirigente recordó que el COI dispone de "unos 20 miembros en la Villa Olímpica que tratan directamente a diario con los atletas" y que hay "una línea directa confidencial en la que se puede informar de cualquier incidente, psicólogos y una línea de ayuda de salud mental en 70 idiomas".



"Estamos listos para actuar siempre que se nos traiga algo o se nos llame la atención. Creo que lo hemos demostrado claramente con nuestra reacción inmediata en este deplorable caso de Krystsina Tsimanouskaya", añadió Bach.



Por otro lado, tras haber sobrepasado ya los 600.000 test y que se haya detectado "una tasa de positividad muy baja". "Por lo tanto, creo que es justo decir que la comunidad olímpica aquí en Tokio ha sido la mejor controlada en cualquier parte del mundo durante las últimas semanas", remarcó.



Bach también se refirió al impacto económico en Japón por no haber podido celebrar la cita con público y que haya tenido que soportar los costes debido al aplazamiento y la pérdida de ingresos por entradas.



"La inversión en los Juegos Olímpicos se comparte equitativamente entre el Movimiento Olímpico y el anfitrión. En las inversiones, se realizan se incluyen nuevas sedes y otros lugares que los japoneses y los habitantes de Tokio se beneficiarán para las generaciones venideras", puntualizó, citando como ejemplo los apartamentos de la Villa que luego se venderán.



El presidente del COI también dejó claro que para su organismo no habría supuesto ningún problema cancelar la cita por el coronavirus. "Habría sido la solución más fácil porque entonces podríamos haber recurrido al seguro que teníamos en ese momento, por lo que habríamos ahorrado dinero. Decidimos no recurrir a este seguro e invertir aún más para hacer que los Juegos se celebrasen para los atletas", zanjó.



Finalmente, Bach elogió la introducción de nuevos deportes como el skate, la escalada y el surf que han servido para atraer "nuevas audiencias y a nuevas comunidades". "Pero también crearon, de alguna manera, nuevos atletas olímpicos", subrayó.



"De esta manera, estos Juegos Olímpicos han sido una poderosa demostración del poder unificador del deporte. Hemos experimentado esta gran solidaridad entre todos los atletas y todos los equipos, en la Villa y en las sedes de competición", sentenció el alemán, que celebró también el récord de que hasta el momento 88 países hayan sumado al medallero.