Bach, sobre Bielorrusia: "Nuestra misión no es cambiar sistemas políticos"

Tokio, 6 ago (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, reafirmó hoy que la misión de este organismo "no es cambiar sistemas políticos" como el régimen de Alexandr Lukashenko en Bielorrusia.

Bach se pronunció así al ser preguntado si el COI tiene previsto tomar más medidas contra Minsk por el caso de la velocista bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, en una rueda de prensa celebrada hoy en Tokio, en la que hizo balance de los Juegos que acoge la capital nipona hasta este domingo.

El COI anunció este mismo viernes la expulsión de los Juegos de los técnicos bielorrusos Artur Shimak y Yury Maisevich, tras crear una comisión disciplinaria para "clarificar las circunstancias" en torno al intento de repatriación forzada de Tsimanouskaya.

El procedimiento disciplinario "continúa", dijo Bach, quien añadió que se podrían tomar "medidas o sanciones adicionales" si lo considera necesario esa comisión.

"Nuestra misión y nuestro objetivo no es cambiar ningún sistema político. Nuestra responsabilidad es proteger a los atletas tanto como sea posible", dijo el alemán.

Bach recordó que el COI no reconoce la elección de Viktor Lukashenko, hijo del presidente bielorruso, como máximo responsable del Comité Olímpico Nacional de ese país, por no haber garantizado que los deportistas de su país no sean discriminados por sus opiniones políticas.

El pasado lunes, Tsimanouskaya pidió protección a la policía nipona cuando los miembros de su comité nacional trataban de forzarla a regresar a su país, lo que la atleta calificó como un intento de "secuestro".

La corredora se refugió en la Embajada de Polonia en Japón y el miércoles viajó a ese país, que le ofreció asilo humanitario, como ha hecho con otros disidentes bielorrusos.

Tsimanouskaya, conocida por haber expresado su apoyo al movimiento popular contra Lukashenko, competía en los Juegos Olímpicos de Tokio y temía sufrir represalias al regresar a su país, según explicó en vídeos y mensajes difundidos por las redes sociales.

El COI afirmó que está en contacto con la atleta y que le ha ofrecido asistencia "para que pueda continuar desarrollando sus aspiraciones deportivas" en Polonia y con la ayuda del comité olímpico de ese país, dijo Bach. EFE

