Arce dará un mensaje a Bolivia por fiestas patrias y no un balance de su gestión

El presidente de Bolivia, Luis Arce. EFE/ Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 5 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, brindará un mensaje a la nación este viernes por el 196 aniversario de la patria y no realizará una evaluación de su gestión, informaron fuentes oficiales.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó este jueves en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo que el mandatario boliviano se dirigirá al país en el "primer aniversario después de recuperar la democracia" haciendo referencia a la unidad del país y no brindará un informe.

"El informe se hará cuando se cumpla un año", indicó Alcón.

Usualmente en esa fecha se realizaba una evaluación de la gestión gubernamental y del desarrollo del país.

La viceministra detalló la agenda de Arce para este viernes, que comenzará con ofrendas florales en la Plaza Murillo de La Paz, la izada de la bandera boliviana y el traslado de las autoridades a la Casa Grande del Pueblo, el Ejecutivo del país; luego iniciará la sesión de honor en la nueva Asamblea Legislativa que fue inaugurada esta semana donde Arce dará el mensaje a la nación.

Se estima que el mensaje no será extenso y que a mediodía del viernes finalicen los actos por la independencia del país.

En tanto, este sábado se realizará la parada militar en la ciudad de Sucre con la asistencia de las autoridades, detalló Alcón.

Bolivia nació a la vida republicana el 6 de agosto de 1825, tras alcanzar su independencia de España, y fue refundada como un Estado Plurinacional con una nueva Constitución en 2009.

JORNADAS DE PROTESTAS

Varias plataformas ciudadanas del país anunciaron protestas para este jueves y para el viernes en distintas ciudades en rechazo a la decisión de la Fiscalía General del Estado de cerrar el caso denominado "fraude electoral" de 2019.

Esta mañana, en la Plaza Murillo, un grupo de personas recriminó a representantes del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) gritándoles y señalándolos de "golpistas" indicando que no hubo fraude, sino un "golpe de Estado" en 2019.

Las plataformas ciudadanas llamaron a movilizarse ondeando banderas bolivianas expresando su rechazo al cierre de este caso y exigiendo la renuncia del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

Para esta tarde el Conade convocó a la población a reunirse en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz para realizar la protesta utilizando todas las medidas de bioseguridad.

En tanto, el Comité Pro Santa Cruz convocó una marcha para esta tarde que comenzará en la plaza del Estudiante en esa ciudad oriental.

ANTECEDENTES

El pasado 27 de julio, la Fiscalía presentó una pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que concluye que "no hubo manipulación" de los resultados de los comicios fallidos de 2019 y se cerró el caso.

Políticos y organizaciones opositoras consideran que la decisión de la Fiscalía va en contra a la auditoría que efectuó en 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un acuerdo bilateral que establecía un resultado vinculante.

En las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019 hubo una paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que duró casi 24 horas cuando existía un 83 % de los resultados, lo que generó la desconfianza en los comicios.

En medio hubo un cambio de tendencia que daba una victoria más amplia al entonces presidente Evo Morales sobre su contendiente, el expresidente Carlos Mesa, y descartaba una posible segunda vuelta y con ello emergieron las primeras acusaciones de fraude.

La madrugada del 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó el resultado de la auditoría que detectó irregularidades "muy graves" como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

Esta situación provocó una crisis social y política en el país que derivó en que el 11 de noviembre Evo Morales renunciara a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado.