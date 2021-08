Aficionados argentinos creen que Messi irá al PSG para jugar con sus "amigos"

En la imagen, el futbolista argentino Lionel Messi . EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Buenos Aires, 6 ago (EFE).- En Argentina se vivió con "sorpresa" el anuncio de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona y los compatriotas del astro del fútbol creen que su próximo destino será el París Saint-Germain (PSG) porque allí están sus "amigos", el brasileño Neymar y el también argentino Leandro Paredes.

"Me sorprendió la noticia, no la esperaba ahora, la hubiese esperado el año pasado cuando se hablaba de que Messi no quería renovar", dijo a Efe Roberto González este viernes a metros del Congreso argentino.

"Yo creo que el próximo destino ahora va a ser en Francia, el Paris Saint-Germain, porque está Paredes, está Neymar, sus amigos. Está (Marco) Verratti, van a conformar un gran equipo y van a ganar seguramente la Champions que le hace falta al Paris Saint-Germain", añadió.

Para González, el equipo parisino "siempre quiso" contratar al capitán albiceleste.

Otro argentino que pasaba a metros del Congreso, Oscar Giraldez, le dijo a Efe que le "duele mucho" la partida de Messi del Barcelona por "todo" lo que le dio al club.

"Creo que se portaron mal con él. No le han cumplido como él se merecía, no le trajeron los jugadores que querían. Yo creo que es mentira que el Barcelona está fundido, hay muchos negocios gracias a Messi", consideró.

"Para mí, se va a ir al Paris Saint-Germain porque tiene amigos, está Neymar, está Paredes. Creo que se va a ir para ahí", añadió.

En la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada, Natalia Burzio le contó a Efe que también cree que Messi se mudará a París

"Va a seguir jugando unos años más ahí y supongo que en algunos más se va a retirar. Hay que disfrutarlo mientras tanto", dijo.

Para ella, debe ser "bastante fuerte" para los hinchas del Barcelona quedarse sin su máximo ídolo.

"Y sobre todo también para sus compañeros. Creo que (Sergio) 'el Kun' Agüero es uno de los más afectados", dijo.

En las redes sociales y en los medios locales también se cree que lo más probable es que Messi fiche por el PSG.

"Shock. Leo out del Barsa", tituló en su portada el diario deportivo Olé. La bajada dice: "Messí está sorprendido y conmovido como todos: Barcelona no cumplió lo acordado, culpó a LaLiga y anunció que no le renueva. Ya hablan con el PSG".

"Barcelona sorprendió al anunciar la ida de Messi y conmovió al fútbol", tituló el diario Clarín, que también asegura en su portada que "El PSG asoma como la gran oportunidad para ir por la Champions".

El diario Crónica tituló: "¡Adéu, Leo!" y sugiere que Messi jugará en el PSG, el Manchester City o en la MLS de Estados Unidos.