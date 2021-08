Venezuela.- La Fiscalía de Venezuela rechaza la "nueva tentativa" de la OEA para "influir" en las acciones del TPI

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Venezuela ha rechazado este miércoles la "nueva tentativa" de la Organización de Estados Americanos (OEA) para "influir" en las acciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que el grupo haya demandado a la corte "anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad" ocurridos en el país sudamericano.



En un comunicado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha señalado a "intentos" de la OEA de "presionar" a la Fiscalía del TPI, como lo hizo, según ha dicho, en diciembre de 2020, cuando la ex fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, "lamentó el tono y la forma del informe emitido por la OEA" respecto al caso de Venezuela.



"El 2 de agosto de 2021, la OEA repite su tentativa de influir en el buen desarrollo de la justicia internacional, esta vez utilizando a sus autoproclamados expertos internacionales", ha arremetido el fiscal general venezolano, en referencia a un documento del Panel de Expertos de la OEA en el que han llamado a la Fiscalía del TPI a "actuar" sobre Venezuela.



"Cualquier retraso sería inapropiado y sólo produciría mayores daños al pueblo venezolano, y permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. El Panel insta a que cualquier visita se realice como parte de una investigación, una vez abierta", indica en concreto el documento de la OEA.



Ante ello, Saab ha indicado que la Fiscalía invita a las "partes interesadas" a "tomar conocimiento" del "análisis objetivo" que ha hecho llegar a la Fiscalía del TPI mediante un informe en el que "demuestra el sesgo parcial contra Venezuela y sus instituciones por parte de los expertos de la OEA".



Entre estos expertos estaría un "abogado y asesor legal de una importante personalidad de la oposición" de Venezuela, ha criticado también el fiscal general.



En este sentido, ha insistido también en que Venezuela debe recibir un trato "justo e igualitario" como todos los países objeto de un examen preliminar en el seno del TPI.



En 2020, la oficina de la ex fiscal del TPI, Fatou Bensouda, concluyó que hay indicios "razonables" de que pudieron cometerse crímenes contra la Humanidad, en particular por los posibles abusos cometidos durante la detención. Estos meros indicios ya fueron celebrados como un aval por parte de la oposición que encabeza Juan Guaidó, que desde enero de 2019 se reivindica como 'presidente encargado' de Venezuela.



Sin embargo, Bensouda abandonó su cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto, mientras a mediados de julio Venezuela solicitó al nuevo fiscal, Karim Khan, una visita al país caribeño para marcar una "hoja de ruta" sobre el proceso.