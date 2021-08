04-08-2021 Te descubrimos de dónde es el ideal vestido que ha lucido la Princesa Leonor en su primer acto en Palma de Mallorca. MADRID, 5 (CHANCE) Después de cinco días en Palma de Mallorca disfrutando de sus tradicionales vacaciones estivales, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han protagonizado este miércoles su primera aparición pública con su visita, en compañía de sus padres, al centro de interpretación de la Sierra de Tramuntana y al santuario de Lluc. Un acto muy esperado que ha causado una gran expectación tanto entre los medios de comunicación congregados en Mallorca para cubrir las vacaciones 'reales' como por parte de la población mallorquina, que no dudó en aclamar y aplaudir a su paso a los Reyes y a sus hijas que, una vez más, acapararon todas las miradas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Después de cinco días en Palma de Mallorca disfrutando de sus tradicionales vacaciones estivales, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han protagonizado este miércoles su primera aparición pública con su visita, en compañía de sus padres, al centro de interpretación de la Sierra de Tramuntana y al santuario de Lluc. Un acto muy esperado que ha causado una gran expectación tanto entre los medios de comunicación congregados en Mallorca para cubrir las vacaciones 'reales' como por parte de la población mallorquina, que no dudó en aclamar y aplaudir a su paso a los Reyes y a sus hijas que, una vez más, acapararon todas las miradas.



Especialmente la Princesa de Asturias que, con su aplaudido estilismo, se ha convertido en la gran protagonista del día, consiguiendo eclipsar no sólo a su hermana Sofía sino también a su madre, la Reina Letizia, a quien ya supera en altura. Elegantísima, ideal para sus 15 años, y conjuntada cromáticamente con ambas, Leonor nos ha enamorado con un vestido que, si al igual que a nosotros te ha enamorado, ¡todavía puedes conseguir si te das prisa!



Un minivestido - más corto de lo que suele ser habitual en las apariciones públicas de la heredera al trono - con un estampado de florecitas en blanco y azul celeste y un detalle de lazo con fruncido en el lateral de la falda, cuello redondo y manga corta. De la firma & Other Stories, el modelo todavía sigue disponible en su web a un asequible precio de 59 euros en la mayoría de tallas, aunque la marca informa de que "quedan pocas existencias". Y normal, porque es una prenda ideal para las tardes de verano y que a Leonor, que pronto comenzará sus estudios de Bachillerato en un exclusivo internado de Gales, le favorece especialmente al combinar con sus preciosos ojos azules.



Para completar su aplaudido estilismo la Princesa de Asturias ha lucido - al igual que su hermana Sofía - las esparteñas de cuña 'Made in Spain' favoritas de la Reina Letizia, atadas al tobillo y en color crema. Son de la firma Macarena Shoes, que se ha consolidado en uno de los clásicos estivales de la monarca en los últimos años y, por lo que parece, a partir de ahora también lo será de sus hijas.