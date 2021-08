Sudán del Sur.- Mueren cerca de diez personas y más de 90.000 son desplazadas por las inundaciones en Sudán del Sur

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Al menos nueve personas han muerto y más de 90.000 se han visto desplazadas por las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en el estado de Unidad, situado en el centro de Sudán del Sur, según han indicado las autoridades del país africano.



El comisionado del condado de Rubkona, Gatluak Whichar Nyak, ha resaltado que alrededor de 96.000 personas se han visto desplazadas por las inundaciones y ha reclamado a las autoridades del estado que envíe balsas para rescatar a las personas que han quedado atrapadas.



"Los únicos lugares que no han quedado sepultados por las inundaciones son la sede de Rubkona, Pakur, Ding Ding, Panhial y Thawic", ha dicho, antes de agregar que "Nhial Diu Payam, Charchar, Atomadol y las aldeas circundantes han quedado bajo el agua".



Así, ha resaltado en declaraciones concedidas a la emisora Radio Tamazuj que la situación es complicada y que la población necesita ayuda ante esta "catástrofe". "La gente necesita una intervención rápida. La gente está sufriendo. No tiene comida, no tienen hogar y sus propiedades han sido trasladadas a Rubkona", ha detallado.



Philip Puot, administrador de Nhial Diu Payam, ha apuntado que "no hay comida, medicinas ni mallas para mosquitos". "La gente está durmiendo a la interperie en la carretera principal", ha lamentado, sin que las autoridades centrales se hayan pronunciado al respecto.