Sudán del Sur.- Machar tilda de "saboteadores de la paz" a los miembros del ala militar del SPLM-IO que piden su cese

05-03-2020 Riek Machar, primer vicepresidente, y Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SUDÁN DEL SUR



El grupo opositor condena la decisión de su ala militar de cesar a Machar como su líder



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente primero de Sudán del Sur, Riek Machar, ha tildado este jueves de "saboteadores de la paz" a los miembros del ala militar del opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) que anunciaron el martes su cese como líder del grupo.



Simon Gatwech Dual, un alto cargo militar del grupo, se autoproclamó el martes como líder del SPLM-IO y reclamó el cese de Machar, quien es además el vicepresidente primero del país a raíz del acuerdo de paz de 2018, por supuestamente traicionar las posturas de la formación.



La decisión llegó tras una reunión de la cúpula militar del grupo en la ciudad de Mangenis en la que agregaron que el exlíder rebelde "ya no representa los intereses de la población general de Sudán del Sur" y se respaldó a Gatchew Dual como nuevo líder.



La oficina de Machar, quien fuera el principal líder rebelde durante la guerra civil, ha subrayado que "la declaración buscaba hacer descarrilar la formación de un mando (militar) unificado, así como la graduación y el despliegue de las fuerzas unificadas".



En este sentido, ha manifestado que este punto, uno de los principales del citado acuerdo de paz, "sigue siendo la principal prioridad tras la finalización de la reconstitución del Parlamento", cuyos miembros juraron sus cargos durante la jornada del lunes, según un comunicado recogido por el portal de noticias Sudan Tribune.



Asimismo, el brazo político del grupo ha resaltado que los generales que participaron en la reunión no constituyen la cúpula del ala militar y ha recordado que Gatchew Dual fue cesado hace varias semanas por el propio Machar. "El mando militar no adopta las decisiones políticas del movimiento", ha remachado.



Gatchew Dual fue cesado el 22 de junio por Machar, tras lo que el presidente sursudanés, Salva Kiir, le nombró asesor de Paz de la Presidencia, si bien él mismo rechazó este nombramiento y lo describió como un intento de forzarle a acudir a la capital, Yuba, para su arresto.



La Presidencia de Sudán del Sur anunció en enero que las partes firmantes del acuerdo habían acordado extender una vez más el periodo de transición, en esta ocasión hasta 2023, para dar margen a la aplicación de las cláusulas del pacto.



En este sentido, Naciones Unidas apuntó a finales de junio a los "lentos progresos" en la aplicación del acuerdo de paz e hizo hincapié en que la formación de un Ejército unificado es un "elemento clave" en este proceso, en un momento en el que el país se aproxima a la celebración del décimo aniversario de su independencia.