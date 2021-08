Sandra Pica confiesa qué sintió en su reencuentro con Tom Brusse tras su ruptura: "Siempre se remueve algo"

16-07-2021 SANDRA PICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Unas imágenes de Sandra Pica y Tom Brusse comiendo juntos y en actitud cómplice en un conocido restaurante de la capital hace tan solo unos días desataban todas las alarmas. ¿Ha retomado su relación la polémica pareja después de su mediática ruptura y de que el francés confesase tras su paso por 'Supervivientes' que no quería saber nada de ella tras enterarse de sus escarceos con Julen mientras él estaba pasando penurias en Honduras?



En medio de rumores que apuntan a que todo podría tratarse de un montaje ideado por la pareja antes del reality para seguir en el 'candelero' una temporada más y hacer caja con sus idas y venidas amorosas, Tom jugaba al despiste asegurando que "todavía" no se sentía "preparado" para hablar de su reencuentro con Sandra y explicar cuál es realmente su relación actual. Sin embargo, y cansada de especulaciones, la tentadora ha roto su silencio para desmentir su reconciliación con el francés y desvelar cómo se encuentra tras su reciente ingreso hospitalario.



Muy seria, y con las cosas muy claras, la influencer ha reaparecido en Barcelona - a donde ha regresado después de pasar una noche con Tom, como desvelaba su propia madre a la periodista Marisa Martín Blázquez - tajante sobre su reciente encuentro con Brusse. "Es un tema que no quiero hablar.Es lo único que voy a decir", ha afirmado, añadiendo que "las cosas han ido como en cualquier ruptura. Creo que se ha malinterpretado todo. De un simple hecho de vernos a todo lo que se ha dicho.... Yo no tengo nada que ocultar, pero me quiero mantener al margen".



"Si él quiere hablar que lo haga. Está en su momento. Es una relación que ha nacido de forma pública y lo entiendo", señala Sandra ante las informaciones que apuntan a que Tom podría sentarse en el 'Deluxe' este viernes para contar la verdad de su relación previo pago, avisando que "cuando yo me encuentre bien lo haré. De momento necesito alejarme de todo esto".



Y es que, como la propia Sandra confiesa, no atraviesa por su mejor momento. "Poco a poco. Estoy en proceso de recuperación mental, psicológico, físico y de todas las formas. Psicológicamente me encuentro bastante hundida", asegura visiblemente cabizbaja.



Sin ganas de entrar en su reencuentro con Tom - que según se ha dicho fue para repartir los muebles de la casa que compartían en Madrid y para realizar trámites relacionados con su convivencia - la catalana no puede disimular y desvela que, al volver a ver a su ¿exnovio? se removieron sentimientos que creía olvidados: "Cualquier persona que ve a su ex pareja se puede remover algo, pero de ahí a otras especulaciones...", afirma dejando claro que no han retomado su relación.



Si además quieres ver la tajante respuesta de Sandra a Gianmarco después de que el italiano haya asegurado que filtró información del exterior a Olga Moreno durante 'Supervivientes', ¡Dale al play! Un adelanto... ¡La tentadora no duda en llamarle pesado!