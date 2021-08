Puerto Rico ordena vacunarse a huéspedes y empleados de hoteles

Personal sanitario prepara las dosis de vacunas contra la covid-19, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 05 ago (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ordenó este jueves que todos los contratistas del Gobierno que frecuenten de manera presencial su trabajo, así como todos los empleados que trabajen en el sector de la salud deben estar vacunados a la vez que hace obligatoria la misma medida para los huéspedes de hoteles, paradores, hospederías o alquileres de corto plazo.

En conferencia de prensa, junto al secretario de Salud, Carlos Mellado, insistió en que la mayoría de los contagiados no están vacunados

Mediante una orden ejecutiva se establece que todo contratista del Gobierno que trabaje de forma presencial tendrá que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa semanalmente.

Los que se vacunen deben terminar el proceso antes del 30 de septiembre.

Como en la pasada orden ejecutiva contra la covid-19, las excepciones serán las personas con condición médica cuya salud pueda perjudicarse, pero deberán tener un certificado médico a esos fines certificado por un profesional de la salud.

Asimismo, personas que por motivos religiosos decidieron no vacunarse tendrá que ser certificado mediante declaración jurada del líder de su congregación o denominación religiosa.

Sin embargo, deberán presentar pruebas negativas de la covid-19 o prueba positiva con certificado médico de recuperación.

El secretario de salud también advirtió que para la expedición de certificados de salud en Puerto Rico, habrá que presentar la tarjeta de vacunación contra la covid-19.

“A partir de hoy toda persona que requiera un certificado de salud deberá estar vacunado contra la covid-19 para obtenerlo”, remrcó.

En el caso de asistir a instalaciones de salud, se requerirá la vacunación o una prueba negativa de la covid-19 semanalmente a todos los empleados.

Esto incluye, pero no se limita, a hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapias, bancos de sangre, farmacias.

Este requerimiento es extensivo a todos los que trabajan en centros de cuidados diurnso o prolongados de adultos mayores.

En torno a la industria turística, los huéspedes de hoteles-paradores-hospederías incluyendo los alquileres de corto plazo a través de plataformas como AIRBNB/VRBO/Join a Join entre otras tendrán de igual forma que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa de la covid-19.

En el caso de turistas que llegaron a Puerto Rico con prueba negativa de la covid-19 y su estadía se prolonga por más de una semana, tendrán que realizarse otra prueba.

Este requerimiento es extensivo a los empleados de los hoteles-paradores y hospederías, quienes deberán tener su ciclo de vacunación completado antes del próximo 30 de septiembre.

De hecho, Pierluisi y Mellado recomendaron a los concesionarios de estos establecimientos que apliquen reglas como esta a sus empleados.

A día de hoy la isla ha alcanzado el 76% de las personas aptas para vacunarse con al menos una dosis.

El porcentaje de positividad se encuentra en un 11%.

Al momento 235 personas están hospitalizadas, de los cuales 36 personas están conectadas a un respirador y hay 2.594 fallecidos.