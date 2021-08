Perú.- El presidente de Perú recibirá la vacuna de Sinopharm para generar confianza sobre su utilidad

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Pedro Castillo, se vacunará probablemente con la vacuna china de Sinopharm para mandar así un "mensaje claro" a los sectores que han cuestionado su utilidad y generar confianza en la población del país andino.



Así lo ha expresado el ministro de Salud peruano, Hernando Cevallos, quien ha lamentado que se señale a este inmunizador diciendo que "no sirve", que "es agua destilada" o que "tiene efectos", informa 'El Comercio'.



El Gobierno de Perú ha incidido este miércoles en los beneficios de la vacuna, a la que la infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) Lesli Solari se ha referido como un inoculador "altamente efectivo para prevenir la muerte".



"El mensaje es que tenemos que vacunar con las vacunas que sirven para prevenir la muerte porque ese es el objetivo principal. Hemos tenido una gran segunda ola de casos y muerte debido a que no habíamos podido vacunar a un gran porcentaje, si se da una tercera ola, lo que queremos es que no haya muerte", ha apostillado en una rueda de prensa.



Por su parte, el Colegio de Biólogos de Perú ha defendido también al inmunizador del laboratorio chino, y, este sentido, ha pedido prudencia a quienes han realizado declaraciones contra el mismo.



En concreto, se han referido a palabras del congresista de Fuerza Popular --partido de Keiko Fujimori-- Ernesto Bustamante, quien ha enviado al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, una solicitud de información sobre la vacuna cuestionando su utilidad.



Ante ello, el Colegio de Biólogos ha pedido al Ministerio de Salud que continúe con el proceso de vacunación en el que se utiliza este inmunizador y ha solicitado "prudencia" al respecto para no generar "zozobra y desconfianza" en la población.



Perú ha acumulado un total de 2,1 millones de casos y más de 196.000 fallecidos, mientras más de 5.000 personas se encuentran hospitalizadas en la actualidad a causa de la enfermedad.



Igualmente, ha vacunado contra la COVID-19 con al menos una dosis a más de ocho millones de personas, mientras más de cinco millones han recibido la pauta completa.