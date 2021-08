Naufragio en Amazonía ecuatoriana deja al menos 6 muertos

QUITO (AP) — El naufragio de una embarcación que navegaba por el río Napo, en el centro de la Amazonía ecuatoriana, dejó el miércoles un saldo de seis fallecidos de la empresa estatal petrolífera Petroecuador, informó esa institución estatal.

En un comunicado precisó que en el bote se transportaban 13 personas "contratistas del bloque 43 de Petroecuador y dos tripulantes, la empresa pública se solidariza con las familias de las seis personas fallecidas". Añadió que esa empresa estatal apoyará las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido.

El director de espacios acuáticos de la Amazonía , Franz Toledo, señaló que en el incidente quedaron heridas siete personas, una de ellas de gravedad, y que la embarcación no contaba con permiso de zarpe y por tanto no hay un listado oficial de pasajeros y no se puede identificar a dos de los muertos.

Las víctimas viajaban en una embarcación —una especie de autobús con motores fuera de borda-- que se viró en las inmediaciones de la comunidad de Añangu, 217 kilómetros al sureste de la capital.

No se conocen más detalles de lo ocurrido.