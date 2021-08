Maduro enaltece a la Guardia Nacional en su 84 aniversario

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE /Rayner Peña /Archivo

Caracas, 4 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enalteció este miércoles la labor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que hoy celebra el 84 aniversario de su fundación y rechazó los señalamientos que han hecho en su contra en medio de "agresiones" de EE.UU. y la oposición.

"La Guardia Nacional Bolivariana es hoy por hoy profundamente bolivariana, profundamente revolucionaria y más que nunca antiimperialista", dijo Maduro en una breve alocución al participar en la distancia en el acto por el aniversario de la GNB.

El mandatario venezolano no explicó las razones por las cuales no estuvo presente en el acto de la GNB celebrado en Fuerte Tiuna, el principal del país y ubicado en Caracas, pero es el cuarto evento con militares al que no asiste.

"Hoy quiero reconocerles su firmeza, su moral, en los momentos más difíciles el pueblo siempre contó con su inamovible compromiso patrio", agregó Maduro al tiempo que señaló que el cuerpo castrense ha desempeñado "un rol protagónico" para "defender y proteger" a la población.

El acto por el aniversario de la GNB estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien también destacó la labor de la Fuerza Armada en general.

Los cuerpos militares del país han sido criticados en distintas oportunidades por sectores de la oposición venezolana ante declaraciones públicas en las que expresan su lealtad al ideario del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

La oposición además ha criticado su actuación ante las denuncias de la presencia de grupos guerrilleros colombianos en el país como las disidencias de las FARC o el ELN.