Lasso exhorta a acción conjunta de miembros de la CAN para salir de la crisis

Fotografía cedida que muestra al presidente pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), el ecuatoriano Guillermo Lasso (i), quien exhortó a los miembros de esta organización a una acción conjunta para acelerar la salida de la crisis ocasionada por el coronavirus y anunció que, para ello, creará un comité de trabajo, en Quito. EFE/ Cedida Secom

Quito, 4 ago (EFE).- El presidente pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), el ecuatoriano Guillermo Lasso, exhortó a los miembros de esta organización a una acción conjunta para acelerar la salida de la crisis ocasionada por el coronavirus y anunció que, para ello, creará un comité de trabajo.

"Tenemos mucho que ofrecerle al mundo, debemos trabajar de manera coordinada y efectiva para que esa oferta sea debidamente organizada", destacó Lasso en un encuentro este miércoles con el secretario General de este organismo, el colombiano Jorge Hernando Pedraza.

El encuentro, celebrado en el Palacio de Carondelet en Quito, tuvo la finalidad de "impulsar acciones a favor de la recuperación económica pospandemia", según un comunicado de la Presidencia ecuatoriana.

Para lo cual, anunció Lasso, "se conformará un comité de trabajo", con el que se fomente "la oportunidad del desarrollo de relaciones internacionales de la CAN, la promoción del turismo regional y el fortalecimiento del arte y la cultura de los países miembros".

En la reunión se revisó la agenda de trabajo de la organización para el período 2021-2022, que está presidido por Ecuador.

Creada en 1969 y con sede en Lima, la CAN está constituida por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

En la reunión de hoy, en la que participaron los ministros ecuatorianos, Pedraza expresó a Lasso su "inquebrantable voluntad -personal e institucional- para ser el apoyo permanente en los planes trazados bajo su liderazgo como presidente pro tempore".

Y coincidió en que el trabajo conjunto y coordinado es la clave para alcanzar el bienestar de la ciudadanía.

PLACA ÚNICA

"Uno de los temas de los que hemos conversado es que tenemos que ir destrabando rápidamente toda la problemática que tenemos relacionada al transporte, el cierre de fronteras, etc. Hay un compromiso para avanzar rápidamente a destrabar todo eso en el corto plazo", dijo a Efe el ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Julio José Prado, tras la reunión.

También está la intención de "crear un observatorio en la CAN de los temas relacionados con la logística, para que sea mas rápida y sencilla".

El ministro adelantó que un proyecto que esperan sacar adelante en esta presidencia pro tempore es el de la "homologación de las placas" de los coches, para que haya un registro único en toda la comunidad andina.

"LLevará varios años pero los vamos a iniciar este momento", aseguró al evocar el ejemplo del "roaming comunitario" en todos los países andinos, que entrará en vigor en el 1 de enero próximo.

OTROS PROYECTOS

También se revisó el impulso de un clúster de turismo para fortalecer la recuperación de este sector en la región, la continuidad de la agenda digital con el fin de reducir brechas, la homologación de registros sanitarios para alcanzar la interoperabilidad en temas de comercio exterior y, finalmente, la lucha conjunta contra el fusarium.

La presidencia pro tempore de la CAN encuentra a Ecuador bajo una nueva gestión presidencial, con medidas destinadas a abrir a Ecuador al mundo y viceversa, según prometió Lasso en la campaña electoral.

Una de esas vías, es a través de la integración regional y la participación de su país en todo tipo de alianzas e iniciativas colectivas comerciales.