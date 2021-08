La covid en los últimos 7 días: 489 muertes y 80 puntos menos de incidencia

Personal sanitario realiza pruebas de diagnóstico para detectar el coronavirus.. EFE/Atienza/Archivo

Madrid, 5 ago (EFE).- La incidencia acumulada vuelve a descender hasta los 614,8 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia del coronavirus, que revelan, en cambio, que en una semana se han notificado 489 muertes más.

Según el Ministerio de Sanidad, la caída de la transmisión -de 81,5 puntos desde el jueves pasado- es más notable en el grupo de edad de entre 20 y 29 años, con una incidencia este jueves de 1.403 (369 puntos menos que hace una semana), seguido de la franja de 12 a 19, con 1.360 (235 menos).

En las últimas 24 horas se han notificado 21.387 nuevos positivos, lo que eleva la cifra total a 4.566.571. Desde ayer se han reportado 87 fallecidos y el total de decesos desde el inicio de la pandemia es de 81.931. Estas cifras no incluyen al País Vasco, que no ha actualizado sus datos por problemas técnicos.

Pese al descenso de los contagios, sigue creciendo el número de enfermos de covid afectados y este jueves hay 10.004 pacientes en planta (180 menos que ayer) y 1.925 en las ucis (21 menos).

La presión en estas unidades de cuidados se mantiene en el 20,7 %, tras subir tres décimas en una semana.

FALLECIDOS

Las comunidades han notificado 489 fallecidos más en los últimos siete días, ya que reportaron 81.844 decesos el pasado 29 de julio y 81.931 este jueves.

En las últimas 24 horas, se han notificado 87 muertes y la letalidad del virus se mantiene en el 1,8 %, con Asturias a la cabeza, al situarse en un 3 %.

INCIDENCIA ACUMULADA Y CONTAGIOS

La incidencia acumulada sigue el descenso que inició el 28 de julio y desde ayer ha disminuido 18,19 puntos, hasta 614,88 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Toda España está en riesgo extremo de transmisión, aunque ahora son cinco y no siete, como hasta ayer, las comunidades con más de 700 casos de incidencia acumulada: Baleares (863,2), La Rioja (752,7), Navarra (740,4), País Vasco (723,8), y Madrid (703,8).

La transmisión acumulada a 7 días también baja y se sitúa en 256,4 casos por cada 100.000 habitantes, 9,36 puntos menos.

Por grupos de edad, las incidencias más altas siguen en las franjas de entre los 12 y 29 años, aunque el grupo de 12 a 19 es el único que este jueves tiene una disminución de la transmisión al caer 35,2 puntos, hasta 1.360,2 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Sin embargo, la incidencia ha subido en el grupo de 30 a 39 años 16 puntos (717,3); en el de los menores de 11 años 32,5 (565,3), y en la franja de 40 a 49 años el ascenso ha sido de 10,7 (412,8).

Además, también asciende entre los 50 y los 59 años 25,4 puntos (347,6); así como 25,4 en el grupo de 60 a 69 años (315,5); 21,3 en la franja de entre 70 y 79 (223,7), y en los mayores 23,8 puntos más que el miércoles (296,7).

PRESION HOSPITALARIA

Cataluña sigue un día más en la cabeza de la lista de las comunidades con mayor ocupación de ucis, al registrar una presión del 48,4 %, seguida de Madrid, con el 29,6 %, y Asturias, con el 23,9 %.

Desde el miércoles ha habido 1.276 ingresos de enfermos de coronavirus frente a 1.351 altas.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

En la semana entre el 26 de julio y el 1 de agosto se han efectuado 1.177.021 pruebas diagnósticas, con una tasa de positividad de 14,9 (dos décimas décima menos que ayer).