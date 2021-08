Kiko Rivera, más serio que nunca, guarda silencio tras el cumpleaños más triste de Isabel Pantoja

22-06-2020 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Escenificando la ruptura total con su madre y que no hay tregua posible en la guerra que mantienen desde hace un año, Kiko Rivera decidía no felicitar a Isabel Pantoja este lunes en su 65 cumpleaños. El dj, que suele emplear las redes sociales para comentar todo aquello que le preocupa, le emociona o le indigna, 'ignoraba'completamente esta fecha - marcada en rojo en el calendario todos los años hasta ahora -, como si la tonadillera ya ni existiese, evitando además llamarla para intentar acercar posturas en un día tan especial.



Un cumpleaños que ha sido, sin duda, el más triste y solitario para la artista, que soplaba las velas en Cantora acompañada tan solo por su hermano Agustín, su madre doña Ana y dos íntimas amigas, lejos de las grandes fiestas que Pantoja organizaba antaño, cuando la relación con su hijo Kiko era idílica. Ahora, y en un complicado momento económico, anímico, legal y familiar, Isabel no tiene nada que celebrar, como ha confesado Isa Pantoja tras felicitar a su madre. "Está triste, está mal, pero es normal por la situación", aseguraba la colaboradora en 'El programa del verano'.



Ajeno al abatimiento de su madre en su 65 cumpleaños, Kiko intenta continuar con su día a día y, viviendo un verano de lo más atípico en el que ha tenido que hacer frente a informaciones que cuestionan tanto su matrimonio con Irene Rosales como su recuperación de sus adicciones, prefiere dar la callada por respuesta a las últimas polémicas de la tonadillera.



Muy serio, Kiko llega a su casa y, sin mediar palabra, lanza una de sus miradas 'desafiantes' - de esas que te dejan congelado, al más puro estilo Pantoja - cuando le preguntamos por la tristeza de su madre en su cumpleaños, sin aclarar si él o sus hijas se pusieron en contacto con la artista en un día tan señalado. Completamente mudo, el Dj tampoco ha querido entrar en las informaciones que aseguran que Isabel pidió a sus fans como regalo de cumpleaños cartones de tabaco por valor de más de 250 euros. ¡Dale al play y no te pierdas su expresiva reacción, con la que, por una vez, sobran las palabras!