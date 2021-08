04-08-2021 JJ.OO/Piragüismo.- La española Isabel Contreras no accede a la final del K1 500 metros. La palista española Isabel Contreras no pudo acceder a la final del K1 500 metros del piragüismo de los Juegos Olímpicos de Tokio después de no superar este jueves su semifinal. ASIA DEPORTES JAPÓN COE



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La palista española Isabel Contreras no pudo acceder a la final del K1 500 metros del piragüismo de los Juegos Olímpicos de Tokio después de no superar este jueves su semifinal.



La ceutí buscaba acompañar a Saúl Craviotto y Carlos Arévalo, finalistas en K1 200, y a Antía Jacome, en C1 200, pero sólo pudo ser sexta en la primera de las dos semifinales y deberá disputar la Final C.