Italia recupera parte de su turismo y atrae a famosos como Clooney o Jolie

EFE/ETTORE FERRARI/Archivo

Roma, 5 ago (EFE).- El turismo en Italia se recupera poco a poco, aunque aún lejos de las cifras prepandemia, pero lo que no han faltado han sido los famosos de medio mundo que han llegado al país para disfrutar del verano en sus destinos más exclusivos, como Katy Perry, George Clooney, Angelina Jolie u Orlando Bloom.

En Roma, su Coliseo recibe entre 7.000 y 8.000 visitas diarias, lejos de las más de 20.000 que llegaban al anfiteatro antes de la pandemia, números que, aun así, muestran una recuperación respecto a los últimos meses de pandemia, según señalan medios italianos.

A falta de los turistas asiáticos y estadunidenses, llegados en mucha menor medida por las restricciones de la covid-19, el Coliseo se llena ahora de turistas europeos, sobre todo españoles y alemanes, seguidos por los franceses e ingleses.

Italia espera unas 25 millones de pernoctaciones entre junio y septiembre, con 7,2 millones de llegadas al país, lo que representa un aumento del 15,3 % en las llegadas y del 29,2 % en las noches, comparado con el verano de 2020, cuando se acababa de salir del confinamiento, según una encuesta de Demoskopika.

Esta recuperación, sin embargo, todavía está lejos de las cifras prepandemia, como demuestra el número de visitantes de los Museos Vaticanos: si en junio 66.000 personas entraron en estos museos, antes de la emergencia sanitaria esta cifra se alcanzaba solo en tres días.

Así lo hace notar la asociación de hoteleros del país, Federalberghi, que compara las reservas hoteleras del primer semestre de 2021 con las de 2019, y advierte de una bajada total del 67,3 %, aunque señala que los viajes de turistas nacionales este verano "dejan pensar que la reactivación del sector se está concretando".

"La fotografía del movimiento de los italianos en el verano de 2021 hace pensar que la reactivación del sector se está concretando y que la máquina turística está preparada para activar los engranajes, aunque los números están lejos de los que eran habituales antes de la pandemia", asegura Federalberghi en un comunicado.

Las restricciones por covid-19 no han evitado que celebridades como George Clooney, su mujer Amal Clooney y sus dos hijos mellizos veraneen en su mansión del lago de Como (norte) en Villa Oleandra, e incluso el actor se ha embarrado para ayudar a combatir las inundaciones provocadas por un potente aluvión.

De hecho, su lujosa casa no se salvó del fango y el agua.

La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck continúan con su odisea mediterránea y se les pudo ver en la paradisíaca isla italiana de Capri (sur), paseando de la mano por sus calles y atrayendo la atención de vecinos y turistas.

En la misma isla han estado la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom, que fueron hasta allí para participar en un acto benéfico de Unicef y han aprovechado para pasar unos días de vacaciones.

También visitó Italia la modelo Emily Ratajkowski, de 30 años, que compartió en sus redes sociales una foto en la exclusiva Positano (sur), en la costa Amalfitana, cerca de Nápoles, donde ya había estado hace cuatro años.

Otra famosa que ha estado en el "bel paese" es la actriz Angelina Jolie, que optó por el norte y pasó unos días en Venecia, donde llegó a bordo del tren de lujo Orient Express.