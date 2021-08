Israel se prepara para atacar a Irán, según ministro de Defensa

(Bloomberg) -- Israel está preparado para atacar a Irán, dijo el ministro de Defensa, Benny Gantz, al tiempo que su país presiona para obtener una respuesta a un fatal ataque con dron contra un petróleo operado por Israel.

Al preguntarle durante una entrevista transmitida en un sitio web de medios locales sobre si Israel está preparado para atacar a Irán, Gantz contestó con una sola palabra: “Sí”.

Cuando se le cuestionó sobre si estaba buscando en este momento una acción militar contra Irán, Gantz respondió: “No debemos ver a Irán como un problema único de Israel y eximir al resto del mundo”. Al preguntarle de nuevo sobre si esa confrontación sería de tipo militar, dijo: “Sí, sí”, y agregó, “Israel tiene que hacer su parte”.

El ministro de Defensa también respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el ejército de Israel está listo para un conflicto de múltiples frentes que podría incluir a Irán.

El viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutirá el ataque del petrolero a puerta cerrada, según diplomáticos que pidieron no ser identificados antes de la sesión. El Reino Unido envió una carta esta semana diciendo que era “muy probable” que el petrolero fue atacado por Irán, por lo que Estados Unidos instó al consejo a debatir sobre el ataque.

Israel ha dicho con frecuencia que está listo para emprender acciones militares con la intención de evitar que Irán adquiera un arma nuclear, pero los comentarios de Gantz se producen en un momento de crecientes tensiones en la región por los ataques marítimos. Israel dice que ha dado a sus aliados “pruebas contundentes” de que la República Islámica estuvo detrás del mortal ataque con aviones no tripulados de la semana pasada frente a las costas de Omán. Adicionalmente, a principios de esta semana, la Armada del Reino Unido informó sobre el presunto secuestro de un barco en aguas cercanas a Irán.

EE.UU., Reino Unido e Israel han dicho que responderían al ataque del petrolero. Teherán niega estar involucrado en cualquiera de los incidentes, los más recientes de un conflicto de varios años que se libra en las vías fluviales de Oriente Medio, cruciales para las exportaciones de crudo.

Las fricciones que involucran a Irán coinciden con la llegada de un nuevo presidente ultraconservador y nublan las perspectivas de conversaciones con las potencias mundiales sobre la reactivación del deshilachado acuerdo nuclear de 2015 al que se opone Israel.

Nota Original:Israel Prepared to Attack in Iran, Defense Minister Says (3)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.