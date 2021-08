Independiente-Racing, el duelo estelar de la quinta jornada

El Rojo jugará el clásico de la ciudad de Avellaneda con la desventaja de haber enfrentado el miércoles a Tigre en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. EFE/ Raúl Martínez POOL/Archivo

Buenos Aires, 5 ago (EFE).- Independiente y Racing Club, líderes de la Liga argentina junto a San Lorenzo, se enfrentarán este domingo en el partido estelar de la quinta jornada de la Liga argentina, que comienza el viernes y finaliza el lunes.

Independiente, Racing Club y San Lorenzo lideran con ocho puntos, seguidos por seis equipos con siete puntos, entre ellos River Plate, que el miércoles perdió el superclásico ante Boca Juniors y fue eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina.

El Rojo jugará el clásico de la ciudad de Avellaneda con la desventaja de haber enfrentado el miércoles a Tigre en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

En ese partido, los dirigidos por Julio César Falcioni cayeron por 2-1 ante Tigre, de la Segunda División.

Racing Club, en cambio, llega descansado porque jugó su último partido el sábado de la semana pasada (victoria por 1-0 ante Sarmiento).

San Lorenzo, el otro de los líderes, visitará al colista del torneo, Unión, que solo tiene dos puntos.

En el equipo de los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero habrá una baja sensible porque el delantero Nicolás 'Uvita' Fernández estará tres semanas fuera de las canchas por un esguince en el tobillo izquierdo.

River Plate visitará el sábado a Godoy Cruz, que tiene seis puntos, con la intención de dejar atrás el mal trago de haber sido eliminado por su clásico rival por penaltis en los octavos de la Copa Argentina.

Sin embargo, lo más probable es que Marcelo Gallardo utilice un equipo alternativo porque el miércoles de la semana que viene recibirá al Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Boca Juniors, eliminado de la Libertadores, todavía no ganó en la Liga y tiene tres puntos, producto de tres empates y una derrota.

El Xeneize recibirá en la Bombonera al Argentinos Juniors de Gabriel Milito, que tiene cinco unidades, motivado tras haber eliminado al Millonario por penaltis, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

- Cronograma de partidos de la quinta jornada:

06.08: Sarmiento de Junín-Rosario Central y Newell's Old Boys-Platense.

07.08: Banfield-Talleres, Unión-San Lorenzo, Huracán-Lanús y Godoy Cruz-River Plate.

08.08: Gimnasia-Atlético Tucumán, Vélez-Colón, Boca Juniors-Argentinos e Independiente-Racing Club.

09.09: Arsenal-Patronato, Aldosivi-Defensa y Justicia y Central Córdoba-Estudiantes.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. San Lorenzo 4 2 2 0 5 2 8

.2. Independiente 4 2 2 0 4 1 8

.3. Racing Club 4 2 2 0 3 0 8

.4. River Plate 4 2 1 1 9 3 7

.5. Lanús 4 2 1 1 9 7 7

.6. Newell's Old Boys 4 2 1 1 7 5 7

.7. Patronato 4 2 1 1 4 2 7

.8. Atlético Tucumán 4 2 1 1 5 5 7

.9. Colón 4 2 1 1 5 6 7

10. Estudiantes 4 2 0 2 9 5 6

11. Banfield 4 1 3 0 3 2 6

12. Godoy Cruz 4 2 0 2 5 5 6

13. Aldosivi 4 2 0 2 3 5 6

14. Gimnasia 4 1 2 1 5 5 5

15. Central Córdoba 4 1 2 1 4 4 5

16. Huracán 4 1 2 1 4 4 5

17. Argentinos Juniors 4 1 2 1 2 2 5

18. Talleres 4 1 1 2 5 5 4

19. Defensa y Justicia 4 1 1 2 5 6 4

20. Arsenal 4 1 1 2 2 7 4

21. Vélez Sarsfield 4 0 3 1 0 1 3

22. Rosario Central 4 1 0 3 3 5 3

23. Boca Juniors 4 0 3 1 1 3 3

24. Sarmiento 4 1 0 3 1 6 3

25. Platense 4 0 2 2 3 5 2

26. Unión 4 0 2 2 2 7 2.