Fútbol.- El Barça afirma que la propuesta de LaLiga "condena el futuro" del club

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona también se ha mostrado contrario a la inversión internacional de CVC en LaLiga, según la cual supondría una inyección de 2.700 millones de euros, tal y como explica la patronal de los clubes, al afirmar que este contrato "condena el futuro" del club blaugrana en materia de derechos audiovisuales.



"El FC Barcelona considera que la operación que se ha hecho pública no ha sido suficientemente contrastada con los clubes (propietarios de los derechos de TV); que su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años", indica en un comunicado.



"El club considera inapropiado la firma de un contrato de medio siglo ante las incertidumbres que siempre rodean el mundo del fútbol", añade sobre la duración del mismo, un motivo del que también se ha quejado el Real Madrid, que dice que "va contra la ley".



Además, la entidad blaugrana sentencia que "las condiciones del contrato del cual habla LaLiga condenan el futuro del FC Barcelona en materia de derechos audiovisuales". Por este motivo, el club catalán ha mostrado su sorpresa por un "acuerdo impulsado" que "no ha contado con el criterio de equipos".



Tal es el caso del FC Barcelona, así lo explica en la nota emitida este jueves en su página web. "(El acuerdo) ni siquiera muestra opciones entre más competidores para poder evaluar las ventajas y desventajas en un escenario con muchos interrogantes como es el post-pandémico", sentencia.