El bronce como consuelo

El delantero mexicano Eduardo Aguirre. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Tokio, 5 ago (EFE).- Se dice pronto, pero México y Japón se tienen que conformar con disputarse la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Si gana la ‘tri’, conseguirá su segundo mejor resultado tras el oro logrado en Londres 2012, mientras que en el caso de los nipones igualarían su actuación más destacada, que data de México’68 con un tercer puesto.

Dicho encuentro es el primer precedente Olímpico entre ambas selecciones. Un 2-0 que dejó a México sin ‘su’ medalla en el torneo que fueron anfitriones, algo de lo que 53 años después puede vengar el combinado americano. En el otro enfrentamiento en eliminatorias, México ganó 3-1 en semifinales a Japón en su camino al oro en Londres.

Una medalla de bronce que puede servir de consuelo a la selección asiática, pero que costará digerir. Takefusa Kubo, gran estrella de Japón, así lo reflejó al ser preguntado por EFE en una zona mixta en la que se le vio devastado, sin poder levantar la mirada del suelo.

“Es lo que hay, hemos perdido, hay que seguir, pero ha sido un palo durísimo, sabíamos que iba a ser complicado, pero yo fallé y ellos metieron, es la realidad. Fueron superiores y hay que seguir, tuvimos ese punto de y sí, y sí... Sé que no existen esas cosas, pero hay que seguir. esta era nuestra oportunidad y estoy muy jodido”, reconoció.

No podrán superar la historia, pero sí igualar aquel bronce en México’68. Además, los tres futbolistas mayores que conforman la lista -Maya Yoshida, Wataru Endo e Hiroki Sakai- quedaron cuartos en Londres 2012, por lo que esta es su oportunidad de obtener una medalla Olímpica.

Para ello deberán superar a una selección de México, algo que ya hicieron el pasado 25 de julio en la fase de grupos por 2-1, pero la fortaleza en la condición física que tenían entonces ya se ha igualado, y ahí la ‘tri’ demostró ser superior.

Solo los penaltis contra Brasil, en los que el ‘Memo’ Ochoa acertó la dirección de los cuatro, pero no pudo detenerlos, les apartaron de la final. La selección más goleadora del torneo, con 15 goles, persigue su segunda mejor actuación en unos Juegos Olímpicos.

El centrocampista Luis Romo, una de las sensaciones del torneo, avisa de que no pueden “volver a casa con las manos vacías”.

- Alineaciones probables

México: Ochoa; Lorona, Montes, Vasquez, Angulo; Esquivel, Romo, Córdova; Antuna, Martín y Vega.

Japón: Tani; Sakai, Itakura, Yoshida, Nakayama; Endo, Tanaka, Hatate; Kubo, Doan y Hayashi.

Estadio: Saitama Stadium (Saitama)

Hora: 13:00 horas CEST (11:00 horas GMT).