El asesor de Seguridad de Biden comienza la distensión entre EE.UU. y Brasil

En la imagen, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan. EFE/EPA/Yuri Gripas/POOL/Archivo

Brasilia, 5 ago (EFE).- El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, realizó este jueves una visita a Brasil y comenzó un proceso de distensión con el Gobierno de Jair Bolsonaro, que fue el año pasado un duro crítico del mandatario Joe Biden.

Bolsonaro recibió a Sullivan en carácter privado y, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas de ambos países, mantuvieron un encuentro "breve" pero en el que se reafirmó "la importancia de la sociedad estratégica" entre Brasil y Estados Unidos.

La embajada estadounidense en Brasil agregó, en sus perfiles en las redes sociales, que la reunión entre Bolsonaro y Sullivan sirvió para "consolidar aún más la fuerte relación de amistad" que existe entre ambos países, así como "la colaboración en varios frentes de interés" común.

La visita de Sullivan fue la primera de un representante de la Casa Blanca a Brasil desde que en enero pasado asumió el poder Joe Biden, a quien Bolsonaro criticó y descalificó durante la campaña electoral en Estados Unidos, en la que apoyó sin ningún disimulo a su "amigo" y ahora expresidente Donald Trump.

Además de ser recibido por Bolsonaro, Sullivan se entrevistó con otras autoridades del Gobierno brasileño, con las que trató sobre la vasta agenda bilateral y también discutió asuntos regionales, sobre todo en sus reuniones con el canciller, Carlos França, y el ministro de Defensa, Walter Braga Netto.

En el apartado regional, fueron analizados en particular los casos de Cuba y Venezuela, dos países en los que Brasil y Estados Unidos apoyan en todos los foros internacionales a las fuerzas políticas que buscan una apertura democrática.

Asimismo, figuró en la agenda la preocupación del Gobierno de Joe Biden por los asuntos medioambientales, punto en el que buena parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, ha expresado su preocupación respecto a las agresivas políticas de Bolsonaro para la región amazónica.

Ese tema fue discutido en una reunión que Sullivan mantuvo con gobernadores de la región amazónica, que le expusieron sus propios planes para controlar la deforestación y los incendios forestales.

Con França y Braga Netto también fue abordada la próxima subasta para las operaciones de 5G en Brasil, un negocio que Biden, así como su antecesor Trump, ve con preocupación por la posible participación de la empresa china Huawei, una de las mayores abastecedoras de infraestructura para esa tecnología.

Brasil hasta ahora no ha aclarado si Huawei será aceptada como socia de algún grupo en la subasta de 5G, que debe celebrarse antes de fin de año, pero sí que no podrá participar en las operaciones de una red exclusiva para el Gobierno que utilizará esa tecnología.

Aunque no tiene relación directa, analistas del sector militar han advertido de que la posible entrada de Huawei en las operaciones de 5G en Brasil pudiera tener algún impacto en la condición de aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN que el país suramericano tiene desde 2019.

Ese mismo estatus lo ostenta Argentina, país en el que Sullivan continuará este viernes el que ha sido su primer viaje a América Latina como representante del Gobierno de Joe Biden.