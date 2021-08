EEUU.- El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la Policía de Phoenix por abusos y discriminación

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves la apertua de una investigación contra el Departamento de Policía de Phoenix, en Arizona, criticado recientemente por su actuación durante las protestas del movimiento 'Black Lives Matter' (las vidas negras importan) y por la muerte un hombre bajo custodia policial el año pasado.



El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha explicado que la investigación abordará diferentes cuestiones, como un posible uso excesivo de la fuerza, o el trato discriminatorio hacía minorías, personas sin hogar o discapacitadas, con el objetivo, apunta, de "promover la transparencia y la rendición de cuentas".



La investigación corre a cargo de la División de Derechos Civiles del departamento, cuya responsable, Kristen Clarke, ha informado de que tanto el Departamento de Policía de Phoenix, como la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Kate Gallego, están al tanto de este paso y han prometido total colaboración.



Es la tercera investigación contra un departamento de Policía desde la llegada del presidente, Joe Biden, a la Casa Blanca. A principios de este año, se abrieron dos procesos similiares contra el de Mineápolis por la muerte de George Floyd, y el de Louisville, en Kentucky, por la de Breonna Taylor, ambos a manos de policías.



En el caso de la Policía de Phoenix, se han presentado varias denuncias por su respuesta durante las protestas de 'Black Lives Matter' el año pasado, no solo por el uso excesivo de la fuerza sino también por presentar cargos falsos contra algunos de los arrestados. En agosto, se publicó el vídeo de la cámara corporal de un agente en el que se ve como un detenido muere bajo custodia policial.



Garland ha explicado que la investigación también abordará las incautaciones y la eliminación irregular de las pertenencias de las personas sin hogar, así como la respuesta de los agentes a las llamadas para tratar con personas con problemas mentales o discapacidades físicas.



"Nuestra sociedad presiona a la Policia al recurrir a ella para abordar una amplia gama de problemas sociales. Con demasiada frecuencia pedimos a los agentes que sean la primera y la última opción para abordar problemas que no deberían ser manejados por nuestro sistema de justicia penal", ha explicado Garland.



Con respecto a esta situación, las autoridades de la ciudad de Phoenix están desarrollando desde junio un programa piloto con el que minimizar el papel de la Policía cuando se trata de responder a llamas relacionadas con la salud mental, la falta de vivienda o el abuso de sustancias.



Garland ha lamentado durante la conferencia de este jueves que la reciente finalización de la moratoria de desahucios por el coronavirus tendrá "serias implicaciones" en este sentido pues ahondará en la crisis por la falta de vivienda que "no puede ser resuelta por el sistema de justicia penal".