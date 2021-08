Ecuador evalúa posibilidad de establecer planta de fabricación de la vacuna Sputnik

El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que junto al Gobierno de Rusia se ha establecido un plan que permita a ambos países enfrentar juntos la pandemia del COVID-19 y que dentro de éste se podría contemplar la posibilidad de habilitar una planta para producir las vacunas Sputnik en el país sudamericano.

La posibilidad discutida a través de una llamada telefónica entre Lasso y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que además se trataron otros temas de “interés común”, como salud, comercio, transporte, energía y economía.

En su cuenta de Twitter Lasso escribió que habían trazado “una hoja de ruta que incluye la fabricación de vacunas” desarrolladas en Rusia.

Tuve una fructífera reunión con el presidente de Rusia Vladimir Putin.



Trazamos una hoja de ruta que incluye la fabricación de vacunas; proyectos ferroviarios, de energía y petróleo; y acuerdos de libre comercio.



Fortaleceremos esta gran relación entre nuestros países. 🇪🇨🤝🇷🇺 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 5, 2021

A la fecha, Ecuador ha vacunado contra el COVID-19 a cerca del 14% de su población, reporta 489.089 casos confirmados y 31.694 muertas por el virus, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

Respaldo estadounidense

A principios de julio Estados Unidos donó al país suramericano dos millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en respaldo al plan del presidente Lasso de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en 100 días.

Según dijo el presidente Joe Biden el martes, hasta ese momento, su Gobierno había “enviado más de 110 millones de dosis a 65 países”.

Las Naciones Unidas, confirmaron que el esfuerzo de EE. UU. superaba las donaciones de los otros 24 países que han donado alguna vacuna a otros países, incluidos China y Rusia, todas esas naciones juntas.

“Estas donaciones de vacunas de Estados Unidos son gratuitas. No las estamos vendiendo. No hay demandas, condiciones, ni coacción. Y no hay favoritismo, ni condiciones. Estamos haciendo esto para salvar vidas y poner fin a esta pandemia” apuntó Biden.

