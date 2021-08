Diez mil dólares para hablar 30 minutos con Pelé por una buena causa

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 5 ago (EFE).- Diez mil dólares por una conversación virtual de 30 minutos con 'O Rei' Pelé. Es la nueva fórmula que ha encontrado el astro brasileño para, a sus 80 años de edad, recaudar fondos para la fundación de beneficencia que lleva su nombre.

El triple campeón del mundo se mueve como un treintañero de Silicon Valley con las nuevas tecnologías y prueba de ello es que ha decidido subastar su tiempo libre por una fortuna a través de la plataforma "Human IPO", aunque lo hace por una buena causa.

"Human IPO" es una de esas empresas que aparecerían en las películas futuristas. Una 'start-up' estadounidense con un concepto controvertido, pues ha convertido en un producto comercial de alto valor algo tan simple como el paso de los minutos, tan codiciados en estos tiempos de redes sociales en el que el presente parece pasado.

Kirill Goryunov, quien ha trabajado para Google, y Vlas Lezin, antiguo ejecutivo de Goldman Sachs, son los creadores de esta plataforma que incentiva a jóvenes talentos, celebridades, influenciadores o primeros ejecutivos de compañías en alza, a vender su "capital humano" al mejor postor.

Funciona como una bolsa de valores, pero en vez de negociar títulos de una empresa, se subastan "horas humanas" que suben y bajan de precio según las leyes del libre mercado. "Una nueva forma de construir relaciones directas con la comunidad y dejar que inviertan en ti". Así se promocionan.

El proyecto tomó forma en 2019 y también busca permitir el acceso de los admiradores al círculo próximo de sus ídolos, según explicó Goryunov en una entrevista telemática con Efe.

"Lo que hacemos es convertir a tus seguidores, tus fans, en tus accionistas", aunque no sólo es una cuestión de invertir en personas, también es sobre "conectar", una nueva forma de "relacionarse", indicó.

"La idea surgió a partir de cómo capitalizar marcas humanas. Hay muchos creadores y celebridades que ellos mismos son una empresa propia. Citando a uno de los mejores filósofos de nuestro tiempo, Jay-Z, el concepto sería: 'No soy un hombre de negocios; soy el negocio'", añadió Lezin.

A partir de ahí, cualquier persona puede crear un perfil y poner a la venta un lote de sus participaciones, que pueden canjearse por charlas virtuales, colaboraciones en redes sociales o hasta por trabajos independientes. Cuanto más popular seas, más valor tendrá tu tiempo y por tanto más caras serán tus acciones.

En el caso de Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, se estrenará en la plataforma ofreciendo diez encuentros virtuales a un precio inicial de 10.000 dólares cada uno.

A lo largo de toda su vida, el astro brasileño ha sabido explotar su marca personal hasta el infinito -uno de las marcas de café más conocidas en Brasil lleva su nombre-. Primer fenómeno global futbolístico, convirtió su imagen en un imperio de enormes beneficios que perdura hasta hoy.

El lanzamiento público de las diez 'acciones' con derecho a una conversación con el exdelantero del Santos y Cosmos de media hora, será el próximo 11 de agosto.

"Amigos míos, me complace anunciar 10 franjas horarias de mi tiempo en humanIPO.app. Conversa conmigo. La recaudación se destinará para apoyar a la Fundación Pelé en la formación de niños y niñas y el acceso a la educación", escribió Pelé en sus redes sociales.

¿Y dónde está el negocio para 'Human IPO'? Como norma general se benefician a partir de una comisión del 10 % sobre el precio inicial de las acciones, aunque en el que caso de las campañas solidarias, como es el caso de Pelé, ese porcentaje baja hasta el 4 %.

También obtienen ganancias cuando se intercambian esas participaciones entre los usuarios.

Preguntados sobre cómo llegaron hasta Pelé, los fundadores de 'Human IPO' evitaron dar detalles y se limitaron a decir que fue "una larga historia", que demandó mucho trabajo de hacer contactos y "hablar con diferentes personas".

"Estamos realmente emocionados. Hemos trabajado durante cinco meses para que esto pasara y es un verdadero hito para nosotros (...) y hasta para la industria que este tipo de personas, una verdadera leyenda" se embarque en este proyecto, expresó Goryunov.

"Todo el mundo sabe quién es Pelé y si pensamos en leyendas humanas y marcas humanas, Pelé es probablemente una de los más reconocidas alrededor del mundo", complementó Lezin.

El Rey no pasa de moda. Siempre a la última.

Carlos Meneses