Crouser vuela el peso hasta los 23,30 metros

Ryan Crouser de EEUU, ganador de la medalla de oro, durante la final de lanzamiento de bala masculino por los Juegos Olímpicos 2020, este jueves en el Estadio Olímpico de Tokio (Japón). EFE/CHRISTIAN BRUNA

Tokio, 5 ago (EFE).- El estadounidense Ryan Crouser regaló a los aficionados un vuelo majestuoso de la bola de 7,26 kilos hasta alcanzar los 23,30 metros en el tiro que cerró la mejor final olímpica de la historia, en una mañana que coronó al portugués Pedro Pablo Pichardo en triple y al jamaicano Hansle Parchment en 110 m vallas.

Crouser volvió a ser el mejor de un concurso que exigió superar los 22 metros para ganar medalla. Como en Río 2016, relegó al segundo puesto a su compañero de equipo Joe Kovacs, que lanzó 22,65, y el bronce fue para el australiano Tomas Walsh con 22,47.

La final de los Mundiales de Doha 2019 ya vivió otro duelo espectacular entre Crouser y Joe Kovacs, que terminó ganando éste último por un solo centímetro, con 22,91.

Desde entonces Crouser se ha adueñado de la disciplina hasta el punto de elevar, este mismo año, el récord del mundo a 23,37 metros en los campeonatos estadounidenses de Eugene.

Crouser abrió concurso batiendo su propio récord olímpico con 22,83 (tenía 22,52 de Río), y la réplica de Kovacs, con 22,19, casi condenaba ya a los demás a batirse por el bronce. Pero los dos mejoraron. Crouser dejó su firma en la despedida y Kovacs logró su mejor marca en la cuarta ronda, en tanto que Walsh también se superó en el último.

PPPP DEVUELVE A PORTUGAL EL TÍTULO DE TRIPLE

Con una marca de 17,98 metros, el santiaguino Pedro Pablo Pichardo Peralta (PPPP) devolvió a Portugal, su país de adopción desde diciembre de 2017, la medalla de oro olímpica en el triple salto, que el país ibérico había ganado por primera vez en Pekín 2008 por medio de Nelson Évora.

El chino Yaming Zhu, con los 17,57 metros de su penúltimo esfuerzo, se alzó con la medalla de plata por delante de Hugues Fabrice Zango, plusmarquista mundial en pista cubierta, que se aseguró un puesto en los anales del atletismo burquinés al ser el primer atleta de esa nacionalidad que gana una medalla olímpica.

Zango dejó fuera del podio, por tres centímetros, al estadounidense Will Claye, que aspiraba a la medalla de oro.

Una lesión de tobillo le impidió participar en los Juegos de Río. Cinco años después Pichardo se ha resarcido con el título olímpico, el mayor logro de una hoja de servicios, que incluye dos medallas de plata en Mundiales (Moscú 2013 y Pekín 2015), todavía como cubano.

La combinación estadounidense Christian Taylor-Will Claye que ganó las dos mejores medallas en las dos ediciones de los Juegos no era posible en Tokio porque el primero se rompió el tendón de aquiles en mayo en Ostrava y sus esperanzas de un tercer título quedaron truncadas.

SORPRESA EN VALLAS: PARCHMENT BATE A HOLLOWAY

El jamaicano Hansle Parchment, eclipsado en los últimos años por su compatriota Omar McLeod y sólo tercero en sus campeonatos nacionales, reclamó el papel de protagonista con una gran victoria en la final de 110 metros vallas sobre el favorito, el estadounidense Grant Holloway.

En uno de los resultados más sorprendentes que se han visto en el estadio Olímpico de Tokio, Parchment batió con una marca de 13.04 a un Holloway que, segundo con 13.09, no acertaba a explicarse su derrota.

Jamaica redondeó su resonante éxito con el tercer puesto de Ronald Levy (13.10), que se impuso por cuatro centésimas al estadounidense Devon Allen. A continuación, el francés Pascal Martinot-Lagarde (13.16) y el joven español Asier Martínez, debutante olímpico con 21 años, que rebajó su marca personal hasta los 13.22 segundos.

Tercero en los campeonatos jamaicanos y segundo aquí en Tokio tanto en su serie como en su semifinal, Parchment no entraba en los pronósticos como posible campeón, pero aprovechó la pérdida de velocidad de Holloway en las dos últimas vallas para hacerse con su primera medalla de oro.

Holloway no perdía una carrera desde agosto de 2020, cuando el español Orlando Ortega, baja en Tokio por lesión, le batió en Mónaco con la que terminó siendo la mejor marca mundial de la temporada (13.11, frente a los 13.19 del estadounidense).

ESTADOS UNIDOS FUERA DE LA FINAL DE 4X100

El equipos de Estados Unidos, formado por Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker y Cravon Gillespie, ha quedado eliminado en las series de relevos 4x100 metros, una prueba en la que ha ganado quince medallas de oro olímpicas a lo largo de su historia.

Esta vez no fue por descalificación, sino por una actuación mediocre que sólo le dio el sexto puesto en la segunda serie con un tiempo de 38.10.

Pasaban a la final los tres primeros y dos más por tiempos. El mejor registro lo puso Jamaica con 37.82, mientras que Italia, con el campeón individual Marcell Jacobs, estará en la lucha por las medallas con nuevo récord nacional (37.95).

Carl Lewis, siete veces campeón olímpico, criticó con severidad la actuación de sus compatriotas: "El equipo lo ha hecho todo mal. Las entregas mal, el orden de las postas mal y sin liderazgo. Una vergüenza total, inaceptable para un equipo de Estados Unidos".